- Karácsony Gergely: Rákosrendező átadása csak annyiban különbözik a sukorói telekcserétől, hogy sokkal értékesebb a telek

Karácsony Gergely;Sukoró-ügy;Rákosrendező;

2025-01-21 10:10:00 CET

Emlékeztek még Sukoróra? - tette fel a kérdést Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon, a Rákosrendező arab befektetőknek való eladásával kapcsolatban.

„A kormány (a Gyurcsány-kormány - a szerk.) egy sukorói állami telket adott át magánberuházás érdekében egy külföldi befektetőnek. Az ügy bíróság elé került, ahol a feltűnő értékaránytalanság miatt előbb kimondták a szerződés semmisségét, majd börtönbe küldték azokat, akik aláírták” - idézte fel a főpolgármester, majd feltette az utána rögtön meg is válaszolt kérdést: „Miben különbözik a Rákosrendező átadása ettől? Csupán annyiban, hogy ez egy sokkal értékesebb telek.”

A főpolgármester szerint ezért ki kell perelni az államtól a vagyon átadására vonatkozó szerződést, hogy a bíróság kimondhassa annak semmisségét.

„Minden jogi és politikai eszközt meg fogok ragadni annak érdekében, hogy megakadályozzam Budapest jövőjének elherdálását!”

- közölte.

A Sukoró-botrány 2008 májusában robbant ki, amikor is a kaszinóbefektetésben érdekelt Ronald S. Lauder amerikai-izraeli üzletember felvetette a Gyurcsány-kormánynak a telekcsere lehetőségét, amit az támogatott is. Az Állami Számvevőszék későbbi megállapítása szerint a telekcserének még a puszta lebonyolítása is szabálytalan volt, az állami földterületeket ugyanis csak pályázat vagy nyilvános árverés útján lehetett volna értékesíteni. A sukorói kaszinóépítést a Gyurcsány-kormány 2009. április 8-án kiemelt beruházássá nyilvánította, Gyurcsány Ferenc ezt követő távozásával azonban elveszett a projekt politikai támogatása. Az ügy miatt Tátrai Miklós, az MNV Zrt. akkori vezérigazgatója 3 év börtönt és közügyektől eltiltást, Császy Zsolt, az MNV akkori vezérigazgató-helyettese pedig két és fél év börtönbüntetést kapott, hűtlen kezelés kísérletének bűntettéért.