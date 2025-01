- Elon Musk náci karlendítésnek tűnő mozdulatot tett Donald Trump beiktatásán

elnöki beiktatás;Donald Trump;náci karlendítés;Elon Musk;

2025-01-21 12:02:00 CET

Elon Musk is beszédet mondott Donald Trump beiktatási ünnepségén a washingtoni Capital One Arénában. Sokakat megdöbbentett, hogy a dél-afrikai származású techmilliárdos beszéde egy pontján olyan mozdulatot tett, amely hasonlít a náci karlendítésre.

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, a Tesla, a SpaceX és az X közösségi platform vezetője Trump nyílt szövetségese, aki több mint negyedmilliárd dollárral támogatta a republikánus elnökjelölt kampányát. Trump kormányában is szerepet kapott, ő fogja vezetni a Kormányzati Hatékonyság Minisztériumát (Department of Government Efficiency, DOGE).

Musk hétfőn enyhén túlmozgásos stílusban mondott köszönetet azoknak, akik lehetővé tették Trump győzelmét, ezzel biztosítva az „emberi civilizáció jövőjét”, a városok és a határok biztonságát, szerinte ésszerű kormányzati költekezés jöhet most.

A beszéde közepette azonban egyszer csak náci tisztelgésre hasonlító mozdulatot tett: a szívére tette a kezét, majd az ég felé emelte azt, ezt követően pedig megfordult és megismételte a mozdulatot. Sokan felháborodtak a félreérthető mozdulaton, amely a lenti videón is látható:

Musk nem fűzött azonnal kommentárt a karlendítését övező találgatásokhoz, ugyanakkor ő is megosztott az X-en egy videót, amelyben benne maradt a tisztelgés. Ruth Ben-Ghiat, a New York-i Egyetem történészprofesszora a The Guardiannek azt mondta, hogy Musk mozdulata „náci tisztelgés volt, ráadásul nagyon harcias”. Az antiszemitizmus ellen küzdő Anti-Defamation League (ADL) azonban úgy véli, hogy csak Musk nagy lelkesedésében csak egy kínos gesztust tett, és valójában nem náci tisztelgést láthattunk.