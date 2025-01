- Vitézy Dávid: Nyilvánosságra hozta az Orbán-kormány mini-Dubaj szerződését, az arab beruházókat gyakorlatilag minden magyar szabály alól felmentik

szerződés;Vitézy Dávid;mini-Dubaj;maxi-Dubaj;

2025-01-21 13:45:00 CET

Nyilvánosságra hozta az Orbán-kormány a mini/maxi-Dubaj szerződését - erről Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt, a Podmaniczky Mozgalom első embere számolt be a Facebookon.

A politikus ígérete szerint alaposan át fogják nyálazni a szerződést, addig is viszont elöljáróban tett róla három megállapítást. Ezek a következők:

1) Az arab beruházókat gyakorlatilag minden magyar jogszabály és építési szabály alól felmentik. Az Egyesült Arab Emírségek gyakorlatilag megkapta Budapest egy nem is olyan kicsi darabját, hogy azt csináljon vele, amit csak akar. Még a légiközlekedéssel kapcsolatos szabályokat is figyelmen kívül hagyhatják a felhőkarcoló építői - ahogy minden kerületi és fővárosi előírást is.

2) Lázár János tárcájának állításával ellentétben a szerződés 500 méter magas felhőkarcoló építését is megengedi, a szerződésben a fővárosi építési szabályok felülírását a kormány vállalja.

3) A külföldi befektetők a Vasúttörténeti Park egyetlen, a vasúti hálózattal kapcsolatot teremtő bekötővágányát is megkapták.

Előzőleg Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy meg akarja szerezni és nyilvánosságra hozni a szerződést, hozzátéve, ha nem kapják a meg a közérdekű adatigényléssel kikért dokumentumokat a törvényes határidőn belül, perelni fognak. Később a sukorói telekcsere 2008-as botrányához hasonlította a Rákosrendező eladását.