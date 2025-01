- Lázár János 183 millió forintért vett földeket a batidai vadászkastélya mellett

Lázár János;földvásárlás;kastély;

2025-01-21 16:07:00 CET

Összesen 183 millió forintért vett földeket batidai vadászkastélya környékén az építési és közlekedési miniszter – írja az Átlátszó egyik olvasójának összesítésére hivatkozva.

A földek összterülete 58,8 hektár. Az egyik dokumentumban Lázár János az elővásárlása kapcsán olyan földről állította, hogy az övé, amihez semmi köze. ráadásul egy közel ötvenmilliós földvásárlási kölcsöne sem szerepel vagyonnyilatkozatában.

Tárcája a portálnak küldött válaszában azt írta, hogy a politikus minden hatályos törvényt betartott az ügyletek során, soha nem gyakorolta elővásárlási jogát. Ezek ellenőrzését a hatóságok, az illetékes földhivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is elvégezte, azokat minden esetben a hatályos törvények szerint jóváhagyta. Az összes megvásárolt földterület – azok szerzésének jogcímével együtt – szerepel Lázár János, az Országgyűlés számára minden évben leadott vagyonnyilatkozatában - fogalmaz reakciójában az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az Átlátszó azt is szerette volna megtudni, hogy a tárcavezető mennyiért vásárolt földeket, de erre a válaszban nem tértek ki.

Amikor 2018-ban megjelentek az első felvételek a batidai kastélyról, akkor a fideszes politikus tagadta, hogy bármi köze lenne az épülethez. Ez azért volt meglehetősen hihetetlen, mert Hódmezővásárhelyhez tartozó Batida tanyavilágából látványosan kiemelkedő kastélyt már akkor is Lázár János vagy a valamelyik családtagja birtokában lévő földek vették körül, amikor a hivatalosan Nagyréti Vendégház nevet viselő épületkomplexumhoz gyakorlatilag csak az édesanyja engedélyével lehetet eljutni. A kastély egyébként papíron először Kulik Jenő hódmezővásárhelyi ügyvédé volt, ő 2015-ben vette meg a területet egy vadásztársaságtól, ő kezdte el építtetni is a hatalmas házat úgy, hogy hódmezővásárhelyi források szerint korábban nem volt olyan látható vagyona. Elég jó viszonyban lehet Lázár Jánossal, akivel még a hódmezővásárhelyi városházán dolgozott együtt, később pedig rendszeresen adott jogi tanácsokat Lázár Jánosnak, de az akkor 2018-ban Lázár János vezette Miniszterelnökség is szerződött vele.