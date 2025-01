- Riasztó, de a szélsőjobboldali Călin Georgescu simán nyerné a román elnökválasztást

Románia;Călin Georgescu;

2025-01-22 07:48:00 CET

Minden jelenleg ismert elnökjelölttel szemben megnyerné az elnökválasztást Călin Georgescu, a román alkotmánybíróság által megsemmisített tavaly novemberi elnökválasztás első fordulójának meglepetésgyőztese – derült ki egy hétfő este nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásból. A felmérést az Avangarde Intézet készítette, az adatokat január 10 -16 között gyűjtötték. A kutatást ismertető Marius Pieleanu szociológus hangsúlyozta, nem valamely párt megrendelésére készült a felmérés, az intézet saját finanszírozásból végezte.

Az eredmény pedig riasztó. Călin Georgescu toronymagasan vezeti az esetleges jelöltek listáját, a május 4-re kitűzött megismételt elnökválasztás első fordulóját magabiztosan megnyerheti. Georgescu tavaly novemberben is függetlenként indult, ezúttal is így szándékozik tenni. Az Avantgarde felmérés szerint a szavazatok 38 százalékát szerezné meg, ha most vasárnap tartanák az elnökválasztás első fordulóját. A hárompárti kormánykoalíció (a jobbközép PNL, a szociáldemokrata PSD, valamint az RMDSZ) közös jelöltje, Crin Antonescu a választók 25 százalékának szavazatára számíthatna. Harmadik helyre Bukarest független főpolgármestere, a több civil szervezet által támogatott Nicușor Dan progresszív független jelölt futna be 17 százalékos támogatottsággal. A megsemmisített elnökválasztáson második fordulóba jutott Elena Lasconi, az Európa-pártinak nevezett kormánykoalícióból kimaradó Mentsétek meg Romániát (USR) progresszív zöld párt jelöltje csak negyedik helyezésben reménykedhet, 6 százalékos támogatottsággal. A legnagyobb szélsőjobb parlamenti párt, az AUR vezér George Simiont, akárcsak Lasconit, 6 százalékos támogatottsággal mérték.

Az EP-képviselőként immár Brüsszelben is hírhedtté vált botrányhős Diana Șoșoacăt, az AUR-ból kivált szélsőjobb párt, az SOS Romania elnökét 5 százalék támogatná. Șoșoacă indulása azonban kérdéses, hiszen a nyíltan oroszbarát szélsőjobb politikus elnökjelöltségét az alkotmánybíróság már tavaly októberben is elutasította. A taláros testület akkor azzal indokolta döntését, hogy a jelölt a Románia NATO- és EU-tagságával kapcsolatos megnyilvánulásaiban megkérdőjelezi az alkotmány tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget. Șoșoacă magatartása és politikája azóta sem változott, és bár a döntést minden irányból támadták, az alkotmánybíróság önmagát tenné nevetségessé, ha nem ragaszkodna akkori álláspontjához.

A 2024. december 1-jei parlamenti választáson egy újabb szélsőjobb alakulat, a Fiatal Emberek Pártja (POT) is bekerült a bukaresti törvényhozásba, de ők nem indítanak elnökjelöltet. A POT első perctől Georgescu mögött állt, az ő hirtelen jött népszerűségét meglovagolva lettek parlamenti tényezővé.

Az Avantgarde felmérés szerint Călin Georgescu nemcsak az első fordulót nyerné meg, hanem bármely jelölttel szemben a végső győzelmet is megszerezné. Jelen állás szerint akkor lenne a legszorosabb a verseny, ha a második fordulóban az ellenfele Crin Antonescu, a kormánykoalíció jelöltje lenne. Ebben az esetben a szélsőjobb messiás 39, Antonescu 38 százalékos támogatottságot szerezne. Lasconival szemben azonban 44-31 százalékos biztos győzelemre számíthat Georgescu. Nicușor Dan főpolgármestert is 11 százalékponttal, 43-32 százalékos arányban előzné meg.

Georgescu újbóli indulása a 2025. május 4-re és 18-ra kitűzött megismételt elnökválasztáson egyelőre bizonytalan. A 2024. november 24-i elnökválasztások első fordulóját december 6-án a román Alkotmánybíróság a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén bemutatott olyan dokumentumok alapján érvénytelenítette egyhangú döntéssel, amelyek állítólag orosz befolyást és Georgescu kampányának gyanús finanszírozását bizonyították, miközben a jelölt kampányelszámolásában nulla lej költséget tüntetett fel. A szolgálatok azóta sem hozták nyilvánosságra a bizonyítékokat, ami tovább fűti az elégedetlenséget és erősíti a Georgescu népszerűsége növekedésének legfőbb vektorát, az összeesküvéselméletek hatását a közvéleményre.

Călin Georgescu beperelte Klaus Iohannis államfőt, a központi választási irodát és több intézményt, köztük a szolgálatokat. Beadványában a választási iroda azon határozatainak megsemmisítését kérte, amelyek az elnökválasztás megismétlésére vonatkoztak. Kedd délután a strasbourgi testület közleményben jelentette be, hogy egyhangú döntéssel elutasította kérését a májusra kitűzött megismételt elnökválasztás érvénytelenítéséről, és nem rendel el ideiglenes intézkedést a Călin Georgescu kontra Románia ügyben. A semmiből jött, mindmáig inkább csak hologramként, a közösségi médiában szereplő román szélsőjobb vezér múlt héten fordult az EJEB-hez, azt kérve, hogy a kötelezzék a román kormányt az elnökválasztás november 24-i első fordulója eredményének tiszteletben tartására és ennek alapján a második forduló megrendezésére.

Az viszont nyilvánvaló – és ezt nemcsak a mostani Avantgarde felmérés, hanem január eleji közvélemény-kutatások is jelzik -, hogy Georgescu népszerűsége megállíthatatlanul nő. A politikusok bizalmi indexét jelenleg ő vezeti 51 százalékkal.

A pártpreferenciákban is jelentős elmozdulás történt a december 1-i parlamenti választás óta. A szélsőjobb élre ugrott az AUR áll 29 százalékkal vezeti a pártok népszerűségét. A nagyobbik kormánypárt, a PSD második (22%), a PNL és az USR egyaránt 13 százalékon áll. Az RMDSZ nem jutna be, 4 százalékon mérték. A másik két szélsőjobb párt nem növelte támogatottságát, az SOS 8, a POT 5 százalékon áll.