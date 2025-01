- Nádasi Krisztina: Bori gyereke

Kína;szülés;humor;panda;abszurd;

2025-01-25 07:32:00 CET

– Tolja, anyuka!

– De nagyon fáj!

– Mert, mire számított?

A szülészorvos elégedetlenül csettintve felegyenesedett, Bori mellé lépett, és mindkét kezével ránehezedett a nő hasának tetejére. Ketten nyomtak.

– Látom a fejét! – kiáltott a dúla. – Hű, jó szőrös – tette hozzá.

Bori nagyot fújt.

– Na még egyet! – buzdította az orvos.

A nő apait-anyait beleadott, a dúla azonban nem biztatta, meg sem szólalt, pedig Bori érezte, hogy a baba kicsusszant. Azok ketten ott álltak a szülőágy végében, Bori két térde kitakarta őket, csak a fejüket látta. Az orvos a gyereket nézte.

– Azt a rohadt – kezdte, aztán összerezzent. – Bocsánat.

– Mi az? – nyögte Bori.

– Nem is tudom.

A nőben megállt az ütő.

– Beteg? Ó, istenem, hisz az ultrahangon is mondták, hogy rövidecskék a kezei, lábai…

A dúla takaróba bugyolálta a gyereket, és az orvosnak adta, az meg Bori mellére tette.

Bori felvisított.

– Micsoda otromba tréfa ez?

A mellén egy pandakölyök feküdt.

– Hol a gyerekem? – ordított Bori.

A szülész egyik lábáról a másikra állt.

– Sajnálom, anyuka, megesik néha.

– Mi?

– Nos, tavaly is volt egy nő, aki kutyát szült. Meg is jegyeztem magamnak, amikor behozták a kismamát, hogy furcsa, csúcsos arca van…

A dúla bólogatott.

– Igen, az én egyik kismamám is macskát szült múlt ősszel. Csuda édes kiscica lett, illetve hát már jó nagy, akkora, mint egy embergyerek. Szépen fejlődik, már mondja, hogy mama.

Bori elkerekedő szemmel nézett a dúlára.

– A macska? A macska mondja, hogy mama?

– Nos, nem igazán macska. Olyan, mintha ember lenne, csak macskaalakja van.

– Maguk most szívatnak.

A dúla kiment a szülőszobából, fél perccel később a telefonjával tért vissza. Bori szeme elé tartotta, és a nő látta rajta a dúlát, az ölében ülő macskaszerű kisgyerekkel.

– Kittinek hívják – mondta a dúla büszkén.

Bori a mellkasán pihegő kis pandára nézett.

– Végül is aranyos.

– Ugye? – kérdezte vigyorogva az orvos, és összecsapta a kezét. – No, akkor nekem még dolgom van itt a méhlepénnyel, maga csak szoptasson, anyuka.

Bori megsimogatta a nyálkás kis szőrmók fejét, mire az ráemelte tekintetét.

– És kisfiú vagy kislány? – kérdezte az újdonsült anyuka.

– Fiú – mondta a dúla mosolyogva. Segített Borinak a szoptatásban.

A nő egy órával később már az osztályon volt, ahol a többi kismama ámulva csodálta a kispandát.

– Jaj, de cuki!

– Én is akarok egy ilyet…

– A szomszédom egy kismackót szült, annyira irigylem. Bárcsak nekem is ilyen speciális génkészletem lenne!

Bori elhűlve hallgatta őket. Hátradőlt az ágyban, és lehunyta a szemét. Remélte, hogy mire felébred, kiderül, hogy ez csak egy ­rossz álom, de nem így volt. Ébredéskor a kis panda ugyanúgy mellette szuszogott, mint elalváskor.

És Mózes is. A férfi az ágy lábánál a matracra támaszkodva hortyogott. Bori gyengéden megrugdosta.

– Mi az? – horkantott a férfi.

– Én is ezt kérdezem – suttogta Bori.

Mózes felegyenesedett, nyújtózott egyet, és a pandára mutatott.

– Ez meg mi a szar?

– A mi szerelemgyerekünk.

– Most szívatsz.

– Én is ezt mondtam a dokinak, de ez a panda belőlem csusszant ki. A mi gyerekünk.

– Ez nem lehet. Darwin mit szól hozzá?

– Darwin már meghalt, te majom.

Mózes a csípőjére tette a kezét.

– Nem én vagyok majom, hanem te vagy panda.

– Mi?

– Most, hogy így jobban megnézlek, a fekete hajad az ősz tincsekkel, a rubensi idomok, nem csoda, hogy pandánk lett.

– Te most akkor elhiszed ezt a marhaságot?

– Mert, szerinted egy oltári átverés áldozatai vagyunk?

– Fogalmam sincs, Mózes.

Bori hangja elvékonyodott, és a nő sírva fakadt. A férfi odaült mellé az ágyra, és átölelte. Addig nyugtatgatta, duruzsolt neki, míg Bori lassan megnyugodott. Megbeszélték, hogy igenis hazaviszik a kis pandát, és felnevelik.

– És szexelni mikor lehet? – kérdezte Mózes aztán.

– Hat hét. Mert? Máris elvonási tüneteid vannak?

Mózes gondolkodva válaszolta:

– Mert kíváncsi vagyok rá, a következő gyerekünk is panda lenne-e.

– Vagy majom – vágta rá Bori.

Mózes a karjába vette a kis pandát, aki még mindig aludt.

– Szerinted fog kungfuzni?