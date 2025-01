- Sára Botond szerint Budapest nem kapja vissza a szolidaritási adóval elvett milliárdokat

Budapest;Karácsony Gergely;Sára Botond;főispán;szolidaritási adó;

2025-01-22 12:00:00 CET

Hiába állapította meg a bíróság, hogy az Orbán-kormány jogellenesen vett el milliárdokat Budapesttől, nem akarják visszafizetni a pénzt – derül ki Sára Botond fideszes főispán Facebook-posztjából.

Mint megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Fővárosi Törvényszék jogerős döntése szerint az Orbán-kormány jogellenesen inkasszálta a fővárosi önkormányzat számláján a szolidaritási hozzájárulás összegét 2023-ban. A városvezető szerint a törvényszék ezzel kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke jogellenes, mivel veszélyezteti a város pénzügyi egyensúlyát. A 2024-es befizetések miatt indított per eredménye ezek után nem lehet kétséges Karácsony Gergely szerint, aki bízik abban, hogy a Magyar Államkincstár az ítélet után visszautalja a pénzt a fővárosnak. Ha nem teszi, akkor kártérítési pert indítanak.

A videós bejegyzésben Sára Botond azt állította, hogy Karácsony Gergely „félretájékoztatja” a budapestieket: szó sincs arról, hogy a Magyar Államkincstárnak vissza kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, azt a bíróság sem jogalapjában sem összegszerűségében nem minősítette vagy vitatta.

A főispán szerint a bíróság nem is tehetett mást, hiszen az Alkotmánybíróság is ezt erősítette meg. Emellett a baloldali többség által elfogadott 2025-ös költségvetés is jogszabályellenes. A február 1-jén hatályba lép a költségvetési törvénynek az a rendelkezése, ami felhatalmazza, hogy rendet tegyen. – Szüntessük meg a jogellenes állapotot, ezért törvényességi felhívással fogunk élni a Fővárosi Közgyűlés felé, és arra fogjuk őket kérni, hogy a szolidaritási adót fizessék be, ahogyan ezt a mostani ítélet is megerősíti – jelentette ki a főispán. A posztot Sára Botond azzal zárta, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a szegényebb önkormányzatok támogatására, ennek érvényt fognak szerezni.