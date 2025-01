- Egy Habony-közeli cég vette meg a mini-Dubaj területére elővásárlási joggal bíró vállalkozást, de beszállt Garancsi István is

elővásárlási jog;Garancsi István;Habony Árpád;Rákosrendező;Halkó Gabriella;mini-Dubaj;maxi-Dubaj;

2025-01-22 17:55:00 CET

Habony Árpádék is tízmilliárdokat szakíthatnak a Mini-Dubajból - ezt Jámbor András ellenzéki országgyűlési képviselő közölte a Facebookon, a birtokába került információkra hivatkozva.

A politikus felidézte, hogy a mini-Dubaj vagy újabban Grand Budapestként ismert rákosrendezői terület különböző részeire két cégnek van elővásárlási joga. Az egyik a Főtáv utódcégeként a Budapesti Közművek Zrt., vagyis lényegében a főváros, ezt akarja most Karácsony Gergely érvényesíteni.

Jámbor szerint ugyanakkor egy kisebb területre a Stockton Zrt. nevű cégnek van elővásárlási joga. Ez egy olyan cég, aminél a politikus birtokába került cégadatok szerint tulajdonosváltás történt néhány nappal a mini-Dubaj szerződés aláírása előtt. A Stockton új tulajdonosa a hvg.hu szerint az ECEquity Befektetési Vagyonkezelő Zrt., amelynek vezérigazgatója és kizárólagos tulajdonosa Halkó Gabriella, aki egyebek közt arról ismert, hogy Habony Árpád számos magyarországi céges érdekeltségének ügyvezetője is. A cég január 6-án lett kizárólagos részvényes a Stocktonban, mindössze 10 nappal azelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az arab befektetői csoport magyarországi projektcége, az Eagle Hills Hungary Zrt. január 16-án aláírta az adásvételi szerződést a rákosrendezői rozsdaövezetről.

Jámbor András szerint a tulajdonosváltás azt jelenti, hogy 27,9 milliárd forintért a teljes 626 ezer négyzetméteres telekrészt megszerezhetik Habonyék, ami rögtön ennek az összegnek sokszorosát éri azáltal, hogy az állam egy százmilliárdos üzletet köt és eladja a területet egy külföldi befektetőnek.

A Válasz Online szerint azonban a történetben van egy nagyobb csavar is: miután az ECEquity megszerezte a céget, január 14-én - tehát két nappal az arabokkal való szerződés aláírása előtt - ez a cég is új tulajdonosi szerkezetet jelentett be a cégbíróságon:

Halkó Gabriellának mindössze 5 százaléka maradt. A többi rész megosztva az Orbán Viktor „kötélbarátjaként” emlegetett Garancsi Istváné és egy másik, Habony-közeli társaságé, egy bizonyos Novacitas Kft.-é lett.

A Novacitas azért Habony-közeli - írja a lap - mert közvetve a Progressus Magántőkealap birtokolja, amit a Habony Árpád köreihez sorolt TripleHill Capital Zrt. kezel. Ez utóbbi mellesleg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter érdekeltségébe tartozott korábban.

A Válasz Online megjegyzi, hogy az arab befektető, Mohamed Alabbar itthoni képviseletét a Tenk Ügyvédi Iroda látja el, ami amúgy szintén Garancsi Istvánhoz köthető.