- Idén ünnepli 75. születésnapját az ország egyik leggazdagabb múlttal rendelkező kiadója, amelynek annyi könyvet köszönhetünk, hogy az még a Holdról is látszik

születésnap;irodalom;Móra Könyvkiadó;

2025-01-23 10:12:00 CET

Vannak dolgok, amik részei a közös emlékezetnek, alakítják kultúránkat, kapcsolódási és igazodási pontot jelentenek. Magyarország kulturális életében az egyik ilyen pont a Móra Kiadó, amely – most már mondhatjuk, hogy generációk óta – jelen van a családok életében. A kiadó számtalan klasszikus, sokak szívéhez közel álló gyermek- és ifjúsági könyv gondozója, olyan kollektív történeteket megjelentetője és őrzője, melyek azáltal, hogy gyermekkorunk meghatározó meséi, felnőttként is közös alapra tudja helyezni társasági életünket: ki ne ismerné például Mikkamakkát és Vacskamtit, Boribont és Annipannit, vagy éppen Vukot és Karakot? De nem csak a hazai, hanem külföldi alkotók hősei is inspirálnak bennünket: a két Lotti, Harisnyás Pippi vagy akár Momo történetei is fontos témákat feszegetnek.

Az 1950-ben alapított kiadó még most is évi 300 (nagyrészt klasszikus) könyvet dob piacra, fennállása óta azonban volt, hogy 356 címmel is jelentkezett, így tulajdonképpen az adott esztendő minden napjára jutott egy kötet.

Ahogyan az a szerdán megtartott születésnapi sajtótájékoztatón elhangzott: a cél ekkor az volt, hogy „minden gyerek fejére essen egy könyv”, amit – a kiadott címek számát látva – akár el is könyvelhetünk teljesítettnek. Ehhez kapcsolódóan érdemes azt is megemlítenünk, hogy amennyiben az elmúlt 75 év alatt kiadott „mórás” könyveket egymás mellé tennénk, akkor egy olyan könyvkígyót kapnánk, amely kétszer körbeérné a Földet. Ez pedig már – ahogyan azt Janikovszky János, a kiadó vezérigazgatója is megfogalmazta a sajtótájékoztatón – a Holdról is látszik.

Bár a Móra Kiadót elsősorban a klasszikussá avanzsált gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatban emlegetjük, mára jócskán tágította portfólióját. Azon túl, hogy tulajdonrészt vásárolt többek között a Cerkabellában és a Berger Kiadó is csatlakozott a kiadói csoporthoz, a Móra alapító-tulajdonos volt a rangos nemzetközi elismerésekkel rendelkező Móra-BookR Kids digitális kiadóban, valamint átvette a pedagógusok által is kedvelt, illetve elismert LÜK játékos termékcsaládot. Pár évvel ezelőtt ráadásul a felnőtt olvasók felé is nyitottak és a vállalati csoporton belül létrehozták a Trend Kiadót is.

Ami az évfordulós terveket illeti, a következő hónapokban érkezik egy múltidéző antológia, amelyben a klasszikus művek mellett kortárs, illetve pályakezdő szerzők alkotásai is megjelennek majd, őszre pedig további meglepetéskiadvány is várható a 75. születésnap kapcsán. Készül ezen kívül egy online gyermekirodalmi naptár, amely – a kiadó ígérete szerint – főként a pedagógusoknak és a diákoknak lesz segítségére, valamint létrejött egy együttműködés a Magyar Színházzal is, melynek keretében élménynapot tartanak majd Harisnyás Pippi 80., valamint Fekete István 125. születésnapja alkalmából.

Janikovszky János a kiadó eredményeit és terveit ismertetve kiemelte: büszke a kiadó függetlenségére, arra, hogy nincs kiszolgáltatva egy nagy könyvkereskedelmi vállalatnak sem. Majd egy jól ismert szlogent megidézve kijelentette: „We make Móra Great Again”, azaz: „Újra naggyá tesszük a Mórát”.