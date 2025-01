- A Momentum is bejelentkezett a Tisza Párt fékjének szerepére

DK;kormányváltás;Momentum;Tompos Márton;TISZA Párt;

2025-01-24 13:15:00 CET

Mostanában többen is szeretnének az ellenzéki térfélen egy jövendőbeli Tisza párti kormányzás „fékjei” lenni: korábban például Vona Gábor, a Második Reformkor párt elnöke beszélt arról, hogy „szabályozni kell a Tiszát”, most pedig éppen Tompos Márton, a Momentum elnöke jelentette be a 444-nek adott interjújában, hogy pártja „a Tisza-kormány fékje akar lenni”.

Az interjú elején felmerült, hogy a néhány százalékra zsugorodott Momentum egyáltalán miért indul el az országgyűlési választásokon. Tompos Márton kifejtette, hogy szerinte sokan nem akarják érteni, de „mi nagyon hiszünk abban, hogy amit csinálunk, az jó ennek az országnak”. Példát is hozott. „Lőcsei Lajos beleállt a herbál sztoriba, és országos témává próbálja tenni, Orosz Anna beleállt a gyermekvédelem kérdésébe, Sajgó Gyuri Pécsen zöldbiztosként saját pénzéből viteti el az illegális hulladékhalmokat. Szerintem ezek jó dolgok”.

Tompos Márton szerint a Momentum legnagyobb problémája nem az, hogy nem dolgozik, hanem az, hogy a DK-t nem tudta lenyomni.

„Emiatt lehetnek sokan a legidegesebbek ránk. Ezért vagyunk most friendzone-ban: nem utálnak minket, de másra vágynak” - vélekedett. A Momentum elnöke ezt követően arról beszélt, hogy Magyar Péter hamisan megvádolta a pártot azal, hogy hogy megszavazták a törvényjavaslatot, amivel megemelték a frakciók állami támogatását. Egyetértett Szabó Szabolccsal, aki az eset után megüzente a Tisza Párt elnökének, hogy olyan ember ne oktassa ki ellenzékiségből, aki NER-es pozícióiból szerzett milliókat. „Engem az egészben nem is az zavart, hogy valaki benézett egy információt, mert lehet tévedni. Hanem az utána következő reakció. Nem az volt, hogy gyerekek, bocs, benéztem, haladjunk. Hanem az, hogy csak azért is nekünk van igazunk. Nem értem, erre mi szükség volt” - vélekedett Tompos.

Az elmúlt éveket és a kudarcos ellenzéki összefogást áttekintve a Momentum elnöke arra jutott, hogy kényszerpályán mozogtak, mert őket valakik állandóan árulónak bélyegzik. A Fidesz 2018 óta hazaárulózza a Momentumot, de ellenzéki berkekből is többször megkapták az áruló-bélyeget. Mint mondta, ha nem lépnek be az ellenzéki összefogásba, azért árulózták volna őket, ha igen, akkor meg azért. Végül úgy döntöttek, hogy megpróbálják az előválasztásból a lejobbat kihozni. Azt elismerte, hogy el lehetett volna érni többet is.

A lap felvetette, hogy míg korábban a Momentum is azt képviselte hogy csak egy ellenzéki jelölt álljon a fideszessel szemben, a tiszás és a fideszes jelöltek mellett várhatóan a momentumosok is indulnak a választáson 2026-ban. Arra a kérdésre, hogyan hat majd ez a kormányváltás esélyeire, úgy válaszolt: „Ez egy nagyon fontos pont, örülök, hogy felhozta. Mi csak annyit jelentettünk be, hogy indulunk. Azt nem mondtuk, milyen formában. A részleteket még meg kell beszélnünk a frakcióval, a polgármestereinkkel, úgyhogy erre még nem tudok válaszolni.”