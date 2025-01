- Már be is adták az alkotmánymódosítási javaslatot, hogy harmadik ciklusra is meg lehessen választani Donald Trumpot

Egyesült Államok;alkotmánymódosítás;Donald Trump;

2025-01-24 16:40:00 CET

A CNBC szerint egy republikánus képviselőházi politikus már be is terjesztett egy alkotmánymódosítási javaslatot azzal, hogy Donald Trumpot - és nyomán minden következő amerikai elnököt - akár harmadik ciklusra is meg lehessen választani elnökké.

Andy Ogles, Tennessee állam republikánus képviselője azzal indokolta a módosítási indítványt, hogy Donald Trump

„bebizonyította, hogy a modern történelem egyetlen olyan személyisége, aki képes megfordítani nemzetünk hanyatlását és visszaállítani Amerika nagyságát, ezért meg kell adni neki a szükséges időt, hogy elérje ezt a célt”.

Közleményében hozzátette, „különlegesen fontos, hogy Trump elnököt minden erőforrással felruházzuk a Biden-kormányzat által kijelölt katasztrofális irány kiigazításához.”

Donald Trump korábban többször is a nyilvánosság értésére adta, hogy nem zárkózik el attól, hogy harmadjára is elnök legyen. Mindazonáltal az Egyesült Államokban nem olyan egyszerű dolog az alkotmánymódosítás, mint ahogyan Magyarországon az Orbán-kormány a gránitszilárdságúnak nevezett alaptörvénnyel kénye-kedve szerint eljár. Az USA-ban alkotmánymódosítást először is a Kongresszus mindkét házának kétharmados többsége, vagy az államok legalább kétharmada által összehívott alkotmányozó nemzetgyűlés kell kezdeményezzen, majd ha ez sikerrel megtörtént, akkor az államok háromnegyedének (ez 1959 óta 38 állam) a törvényhozása, vagy külön erre a célra összehívott alkotmányozó gyűlésének kell azt jóváhagynia.

Mindemellett nem az alkotmánymódosítás az egyetlen módja annak, hogy Donald Trump de facto hatalomban maradhasson a jelenlegi mandátuma lejárta után. Philip Klinkner, a Hamilton College professzora a The Conversation lapban megjelentetett cikkében arról írt, hogy az amerikai alkotmány hivatalosan csak azt tiltja, hogy valakit kettőnél többször válasszanak meg az elnöki tisztségbe. Így ha például 2028-ban Trump alelnöknek jelölteti magát, a jelenlegi alelnök, J. D. Vance pedig elnöknek indul és megnyeri az választást, majd lemond, úgy az akkor már 82 éves Trump akár ismét megszerezheti az elnöki pozíciót. Emellett az is egy opció, ha Vance valami módon bejelenti, hogy nem képes ellátni a feladatait, ebben az esetben Trump mint megbízott elnök gyakorolhatja a főhatalmat helyette. A professzor szerint az is egy lehetőség, ha Trump valamelyik családtagja indul el a választáson 4 év múlva és a háttérből irányít majd.