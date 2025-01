- Donald Trump máris kegyelmet adott a capitoliumi zavargások közel 1600 résztvevőjének

Egyesült Államok;Capitolium;Donald Trump;elnöki kegyelem;Egészségügyi Világszervezet (WHO);

2025-01-21 07:35:00 CET

Már a beiktatása napján egy sor intézkedésről döntött Donald Trump, többek között kegyelmet adott a 2021. január 6-án, a washingtoni Capitoliumnál történt zavargások miatt letartóztatott vagy elítélt mintegy 1600 támogatójának.

A BBC szerint órákon belül szabadulhatnak, többen már el is hagyták a börtönöket, intenzív sajtóérdeklődés mellett. A kegyelmezettek között van a felbujtóként elítélt két szélsőjobboldali militáns szervezet, az Oath Keepers és a Proud Boys 14 tagja is: nekik ugyan teljesen nem törölte el Trump a büntetésüket - legalábbis ami a priuszukat illeti -, de így is szabadon engedik őket a börtönből. A Proud Boys egyik vezetője, Enrique Tarrio volt az, akire a zavargások vezetőjeként a legsúlyosabb ítéletet, 22 éves börtönbüntetést szabtak ki lázadásért.

A második ciklusát megkezdő amerikai elnök számos egyéb intézkedést is hozott, ezek közül a legjelentősebb, hogy aláírt egy végrehajtói intézkedést, amellyel megkezdte az Egyesült Államok kiléptetését az Egészségügyi Világszervezetből (WHO).

A közveszélyes intézkedést Trump azzal indokolta, hogy az Egyesült Államoknak szerinte tisztességtelenül magas összeget kellett fizetnie a világszervezetben más országokhoz képest.

A régi-új elnök egyebek közt még a következő intézkedéseket hozta: