- Akár 17 fokot is mérhetünk a hétvégén, de több vármegyére figyelmeztetést adtak ki a köd miatt

időjárás;előrejelzés;köd;szél;figyelmeztetés;csapadék;

2025-01-25 10:12:00 CET

Sokfelé párásan, felhősen indul a hétvége, többfelé pedig tartósabban is megmaradhat a köd. Néhol erős szél és eső, zápor is lehet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombaton a köd, rétegfelhőzet főleg az ország középső harmadán és az északi tájakon maradhat meg tartósan, máshol több-kevesebb napsütés várható. Számottevő csapadék nem valószínű, de a Dunántúlon nagy területen megélénkülhet a délies szél, a nyugati vármegyékben erős széllökések is előfordulnak.

A tartós, sűrű köd miatt nyolc vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 12 fok között várható – az északi, tartósan borult vidékeken lesz a hidegebb –, azonban a szelesebb, napos dunántúli részeken ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére -1 és +8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap az Északi-középhegység térségében és környékén maradhat meg tartósabban a köd, arrafelé szitálás is előfordulhat. Délután északnyugat, nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és az északnyugati tájakon kevés helyen esőre, záporra lehet számítani. A délnyugati, déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, elsősorban az Északi-középhegység térségében azonban gyenge marad a légmozgás. Délután döntően 10, 17 fok közötti értékeket mérhetünk, de a tartósan borult, párás északi, északkeleti tájakon továbbra is 5 fok alatt maradhatnak a csúcsértékek.