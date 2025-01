- Márki-Zay Péter beleállt a jogvitába Majkával a Bindzsisztán-süti ügyében, de a cukrászda inkább lekaparta az arcát és átnevezte az édességet

cukrászda;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;

Mint beszámoltunk róla, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester egy Facebook-posztban reklámozott egy helyi cukrászdát, ami piacra dobott egy úgynevezett Bindzsisztán-sütit Majka új, kormánykritikus dala nyomán. A süti tetejére rányomtatták a rapper arcát is, mire ő közölte, hogy ehhez ő nem járult hozzá és jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Azóta Márki-Zay Péter el is látogatott a cukrászdába, ahonnan videós bejelentkezést is közzétett. Itt már azt mutatta be, hogy a cukrászda a probléma elkerülése érdekében leszedte Majka arcát az amúgy pisztáciás ízesítésű sütiről és át is nevezte kicsit (Márki-Zay szerint „biznisztánra”, de a sütin „binzsisztán” olvasható).

A polgármester mindenesetre azt mondta, hogy Majka kifogása után utánanézett a dolognak és arra jutott, hogy nincs levédve a Bindzsisztán szó, így az egyelőre szabadon használható, védjegy iránti bejegyzése nincs folyamatban. Mindemellett a cukrászda lépett, így Márki-Zay azt reméli, hogy Majka megnyugszik.

A polgármester elmondása szerint egyébként a cukrászda tulajdonosa jelezte, hogy hajlandó a süti bevételét felajánlani, amennyiben a rapper jótékony célra használja fel. Ezen a ponton ironikusan megjegyezte, hogy biztosan Majka is majd jótékony célra ajánlja fel az Aréna-koncertjei és a bő 8 millió megtekintésnél tartó YouTube-videójának bevételét. Előzőleg a rapper jelezte, a perben esetleg nyert pénzt jótékony célra fordítja majd.