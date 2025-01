- Több tízezer ember tüntetett szerte Németországban a szélsőjobboldal térnyerése ellen

Németország;tüntetés;szélsőjobboldal;AfD;

2025-01-26 08:56:00 CET

Több tízezer ember vonult az utcákra szombaton Németország nagyvárosaiban tiltakozásul a szélsőjobboldal és vezető pártja, az Alternatva Németországért AfD térnyerése ellen. Szervezői közlések szerint csak a fővárosban, Berlinben százezer – hatósági bejelentések szerint 35 ezer – ember tüntetett, a Brandenburgi kapunál. Hamburgban, Kölnben és Frankfurtban is elég nagy tömeg gyűlt össze, a kölni tüntetésen – amelyen megjelent Karl Lauterbach szociáldemokrata szövetségi egészségügyi miniszter is – a hatóságok 40 ezer megjelenéséről számoltak be.

A demonstrációsorozat nem csak az AfD-t vette célba, a szervezők egyike, Christoph Bautz a Campact nevében figyelmeztette a jelenleg ellenzéki Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőjét, a kancellári posztot valószínűleg elnyerő Friedrich Merzet, hogy tartsa a szélsőjobboldali párt köré emelt tűzfalat, ne lépjen koalícióra a szélsőjobboldali párttal. Friedrich Merz nemrég egy jövő héten benyújtandó ötpontos törvényjavaslattal keltett feltűnést – emlékeztet a Bild – , amely jelentősen szigorítaná a német bevándorláspolitikát, migrációs veszélyhelyzetet hirdetne Németországban. Bár a CDU elnöke és kancellárjelöltje leírta, hogy a szélsőjobboldali pártok térnyerése alól húzná ki a szőnyeget, a CDU/CSU hajlandó akár maga az AfD szavazataival is átvinni a módosításokat akár már a 32025. február 23-án tartandó előrehozott parlamenti választás előtt

A közvéleménykutatások szerint a CDU/CSU 30 százalékkal az első helyen áll, az AfD a második 20 százalékkal.

A demonstrációt a szervezők az AfD Halléban tartott kampánynyitó rendezvényére időzítették, amelyen a párt hívének számító dél-afrikai–amerikai milliárdos, Elon Musk és Herbert Kickl, az őszi ausztriai parlamenti választáson győztes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője is videón jelentkezett be. Elon Musk a többi között azt mondta, „agresszíven elnyomja a szólásszabadságot", az AfD-nek tehát „harcolnia, harcolnia, harcolnia” kel Németország nagyobb önrendelkezéséért, az európai országokért és a „kevesebb” Európai Unióért. Odakint eközben körülbelül kilencezer ember tüntetett a szélsőjobboldali eszmék ellen.