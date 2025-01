- Vitézy Dávid éjjel-nappal működő hibabejelentő vonalat hozna létre Budapesten

közterület;Vitézy Dávid;Podmaniczky Mozgalom;

2025-01-26 12:32:00 CET

Itt az ideje, hogy a Főváros közszolgáltatásként megszervezze saját hivatalos központi hibabejelentő rendszerét. A korábbi programom alapján erre teszek most javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek - írta egy vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésére hivatkozva a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Vitézy Dávid a civilek tapasztalataira is építene. Szerinte Budapest működése ma sok szempontból átláthatatlan és kényelmetlen: a legegyszerűbb információk megtalálása is problémás a fővárosi önkormányzatok és intézmények dzsungelében. A fővárosban ma a megfelelő illetékesek felkutatását és az ügyek nyomonkövetését nem egy fővárosi hibabejelentő szolgáltatás biztosítja, hanem a Járókelő Egyesület lelkes önkéntesei, akiknek köszönhető egyáltalán, hogy több bejelentés végül eljut a megfelelő helyre és nem kell a városlakóknak keringeni az ezerféle hivatal és ügyfélszolgálat között - magyarázta.

Úgy véli, ezt a szolgáltatást a főváros egészére és közszolgáltatásként szükséges biztosítani a budapestiek számára, lehetővé téve nemcsak azt, hogy a hibák egyszerűen bejelenthetők és nyomonkövethetők legyenek, hanem azt is, hogy a bejelentések kapcsán megjelenő lakossági igényeket figyelembe lehessen venni akkor, amikor egyes fejlesztések fontosságáról döntünk - fejtegette a politikus, hozzáfűzve, hogy cégvezetők, illetékes munkatársak javadalmazásánál is számíthatna az, milyen hatékonysággal foglalkoznak a lakosság által jelzett problémák megoldásával. Itt az idő, hogy Budapest nagyot lépjen a korszerű, átlátható, kényelmes, ügyfélbarát városműködés felé - a bonyolult, kétszintű önkormányzati rendszere ellenére is! - zárta sorait Vitézy Dávid.