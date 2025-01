- „Senki nem kérdezte meg, hogy én ki vagyok, miért jöttem” – Összetévesztettek két beteget a szegedi klinikán, egyikük meg is kapta a másiknak szánt kezelést

Szeged;műhiba;klinika;

2025-01-26 11:33:00 CET

Összetévesztettek két beteget Szegeden az egyetemi klinikán. A 77 éves férfi visszeres lábai miatt érkezett érfestésre a múlt héten, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várakozott, hogy sorra kerüljön. Csak utólag derült ki számára, hogy a másik páciensnek szánt beavatkozást végezték el rajta. A mellkasán keletkezett sebek nehezen gyógyulnak, és gyakran fájdalmai is vannak. A klinika vezetője elnézést kért, ám a beteg kártérítést követel – hangzott el az RTL Híradójában.

A 77 éves mezőtúri férfit, Nyáry Józsefet január 14-én műtötték meg, sebei pedig lassan gyógyulnak. „Össze-vissza szurkáltak, fájt, összenyomták a mellkasomat, azóta is állandóan beteg vagyok, nem tudok pihenni. Szó szerint összetört az egész életem” – mondta el a férfi, aki bízott a szegedi egyetemi klinika orvosaiban, ezért is örült, hogy időpontot kapott. Pincérként dolgozott, bal vádlija a sok állás következtében az évek során visszeressé vált, ezért az orvosok érfestést javasoltak.

A beavatkozás reggelén ketten ültek a váróteremben. Senki nem kérdezte meg, ki vagyok, miért jöttem, és negyven percig nem is szóltak hozzám. Ezután a doktor úr egyszer csak megkérdezte: „Ivott maga eleget?” Mondtam, hogy igen, bevettem a gyógyszereket. Jeleztem, hogy érfestésre jöttem, de azt mondták, feküdjek az asztalra, majd érkezett az orvos – emlékezett vissza. Amikor végeztek, kiderült, hogy a tüdődaganatos betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta. Bocsánatot kértek tőle, és hozzátették, hogy ha már ott van, elvégzik az érfestést is.

Az esetről jegyzőkönyvet is kapott, amellyel a klinika vezetőjéhez fordult. A dokumentumban az áll, hogy a váróteremből nem a megfelelő pácienst hívták be. Bár elismerik, hogy nem ellenőrizték az adatokat, arra hivatkoznak, hogy a beteg nem tiltakozott a felesleges beavatkozás ellen. Nyáry József ügyvédet fogadott, aki szerint a bocsánatkérés mellett kártérítés is jár az idős férfinak.

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényállási elemeket, amelyek szükségesek a büntetőjogi megítéléshez. Az orvosi műhiba hatályos büntetőjogi megfelelője a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, és ebben az esetben a tényállás teljesen megvalósult – magyarázta Mocsai Gergely.

Az RTL megkeresésére a klinika közölte, hogy vizsgálják az eset körülményeit, ugyanakkor a betegjogok miatt nem árulhatnak el részleteket.