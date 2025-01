- Szegény Kocsis Máté annyira utálja a Népszavát, hogy arra jutott, részben lapunk miatt kap halálos fenyegetéseket

Népszava;fenyegetés;Kocsis Máté;Magyar Péter;

2025-01-27 16:10:00 CET

„Nagyon megható Magyar Péter tegnapi posztja. Azt mondja, őt bántják, és fenyegetéseket kap ám! Bizony! És ennek a lábujjától egészen a talpáig becsületes hősnek még ezt is el kell viselnie. Borzasztó. Ő persze személyesen Orbán Viktort látja az eset mögött, hisz ki más is tehetne minderről? Szemmel láthatóan a »megaférfi« most barátkozik a közszereplés árnyoldalaival” - írta egy vasárnap délutáni Facebook-posztjában a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté kifejtette, a magyar politikában (de persze a világon mindenhol) sokan vannak/vagyunk, akik régóta élnek úgy, hogy fenyegetik, minősített sértésekkel illetik. Orbán Viktor például 35 éve tűri az ilyeneket, méltósággal. Megjegyezte, Magyar Péter nem háborodott fel, amikor a Robert Fico elleni merénylet apropóján Orbán Viktor elleni merényletre buzdítottak és abban reménykedtek jól beazonosíthatóan Tisza-szimpatizáns szektások.

„A közéleti szerepvállalás bizony azzal jár, hogy az internet arctalan vadállatai halált akarnak látni. Tapasztalatból mondom, jobboldali politikusok esetében sokszor ezek az indulatok időben és kontextusban nem függetlenek a balos sajtó (Telex, Népszava, 444, 24, HVG, RTL) sunyi és csúsztatásoktól hemzsegő hergeléseitől. És bizony ez nem egy egyirányú utca”

- fogalmazott a frakcióvezető.

Kitért arra is, hogy neki az elmúlt tizennyolc évben sosem voltak testőrei, nem kísérgették „újságírók elzavarására felbérelt alvilági verőlegények”, mint Magyar Pétert szokták, pedig például „Jámbor András antifa elvtársai” különböző üzenetekkel nem egyszer fenyegették meg a családját is. Egyben jelezte, nem javasolja senkinek sem, hogy Magyar Pétert vagy bárki mást fenyegessen, ugyanis alig egy hónappal ezelőtt fogadta el a parlament a mi előterjesztésükre a Büntető törvénykönyv módosítását, amely szerint az életellenes online agresszióért börtön jár.

„Valakinek a halálát kívánni, netán megölésére buzdítani, arra szervezkedni nem politizálás. Az inkább elmeháborodottság. Szóval nyugalom! Magyar Péter meg ne nyavalyogjon, hanem viselje, ami a hírnévvel jár, és kerülje a kettős mércét!” - zárta sorait Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetőjének lapunkkal szemben érzett fenntartásai vélhetően onnan származnak, hogy 2023 októberében lelepleztük az egyik hazugságát. A politikus akkor azt írta, a nemzeti ünnepen, a Kossuth téren tartózkodik, helyette azonban Krétán nyaralt a többi közt Bayer Zsolt társaságában.

Nemrégiben pedig kitette egyik, a frakcióhoz beérkező megkeresésünket, hogy aztán lapunkat gyalázhassa, úgy, hogy 2023 elején pont egy Népszava-cikket ajánlott követőinek figyelmébe, mondván, lapunk írja meg a valóságot.