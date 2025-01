- Majka közkinccsé tette a Bindzsisztán szót

cukrászda;bocsánatkérés;Majka;Bindzsisztán;

2025-01-26 22:05:00 CET

„A cukrászda korrigált, nem használja már az arcmásomat, én pedig levettem az aránytalanul kemény hangú posztot. Utóbbiért elnézést kérek tőlük! Viharos időszakban vagyunk, kevesebb indulatra és több türelemre van szükségünk, sokat tanultam ebből magam is” - írta egy vasárnap délutáin Facebook-posztjában Majka.

A rapper ezzel arra reagált, hogy korábban perrel fenyegetett egy hódmezővásárhelyi cukrászdát, amiért az az ő arcképével kínált Bindzsisztán-szeletet.

A zenész és médiaszemélyiség éppen ezért kijelentette, hogy legyen szó legyen közkincs a Bindzsisztán, mivel látja és elfogadja az erre vonatkozó igényt. Azonban azt kérte, arcát az ő hozzájárulása nélkül senki se használja, főleg ne a politikusok.

„Nyilván tudom, hogy mindenki szeretne most egy szeletet ebből a tortából, én pedig nagyvonalú vagyok, szívesen adok: Pottyondynak (Edinának), Dopemannak, Kicsi Tysonnak, Ábrahám Robinak, sőt bárkinek” - tette hozzá,. megjegyezve, hogy míg előbbi „biztosan skizofrén dolognak tartja, hogy most hirtelen valami olyan dolog jön tőlem, amivel akár azonosulni tudna (úgyhogy gyorsan keresett valamit, ami miatt megint belém tud rúgni), addig az utóbbiak sokkal szarabbul viselhetik, hogy bizony ez a fiú megint csinált valamit, amivel hiteltelenné teszem azt a rengeteg hazugságot, amit évek óta rólam terjesztenek. Acsarkodjatok ti, én meg majd írok dalokat helyettetek is, meg döntögetek rekordokat (ott is a sajátjaimat).”

Majka posztját azzal zárta, ha a cukrász félretesz neki egy szelet sütit, akkor megkóstolja.