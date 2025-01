- Kurzus indul Taylor Swift gazdasági és közéleti hatásairól a Kodolányi Egyetemen

Taylor Swift;Kodolányi János Egyetem;

2025-01-26 20:51:00 CET

„Az elmúlt években megérkezett a világ felsőoktatásába egy olyan új generáció, amelyiknek világlátása, gondolkodásmódja, tanulási stratégiája, informáltsága, nyelvi felkészültsége alapjaiban tér el a korábbi években, évtizedekben felvett egyetemi polgárokétól. Szenzitív, nyitott, globális látásmóddal bíró fiatalokról van szó, akiknek nagyon mást és különösen nagyon máshogy kell tanítani az egyetemeken a 2020-as években” - mondta el az Indexnek a Kodolányi Egyetem elnöke.

Domokos Tamás kifejtette, felmerült egy olyan elképzelés, amely teljesen átalakítaná az egyetem képzési programjait. A cél az, hogy a hallgatókat az élethosszig tartó tanulásra készítsék fel, alkalmazkodva a jövő változó munkaerőpiaci igényeihez.

Az elnök, aki szociológusként dolgozik, hangsúlyozta, hogy a Z generáció és az utánuk következő generációk életében már nem lesznek állandó szakmák vagy munkahelyek. Minden változik, és minden változtatható lesz az életükben – tette hozzá, utalva arra, hogy a jövőben a folyamatos alkalmazkodás és tanulás lesz a siker kulcsa. A Kodolányi Egyetem válasza az, hogy a képzés során olyan globális és komplex jelenségeket dolgozzanak fel gyakorlatorientált módon, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hallgatók érdeklődési köréhez és életéhez. „Taylor Swift egy ilyen jelenség” - magyarázta Domokos Tamás, aki szerint az előadó nem csupán elképesztő zenei tehetség és a világ egyik legnagyobb popsztárja, hanem kiváló üzletasszony is, aki mesterien használja a közösségi médiát, és képes elnyerni az emberek széles körének szimpátiáját.

„Taylor Swift mestere a rajongás fenntartásának: egy hálózati modellben működő csapatot vezet, és érzékenyen reflektál a társadalmi és személyes problémákra egyaránt” – tette hozzá, kiemelve, hogy az ilyen példák megértése és feldolgozása releváns és inspiráló lehet a hallgatók számára. „Nem arról van szó, hogy egy zenei tehetséget felépít egy iparág, hanem proaktív módon, innovatív technikákkal ő építi át éppen napjainkban a popipar működését, illetve pozicionálja újra a popsztárok helyét a gazdasági, társadalmi, sőt politikai térben” – fogalmazott az elnök, hozzáfűzve, hogy a tehetség, a piacismeret és az önazonosság folyamatos fenntartása ma már alapvető feltétele a sikernek. Ugyanakkor az életünk minden területén jelen lévő, a hierarchikus rendszereket felváltó networking megértése és alkalmazása is nélkülözhetetlenné vált – legyen szó családról, ellátási láncokról, médiáról, vásárlásról vagy fogyasztásról.

Arra a kérdésre, hogy a Taylor Swift-jelenség milyen hatással van a gazdaságra, politikára vagy akár a nyelvészetre, az elnök - aki egyben a kurzus egyik előadója is - azt felelte, a jelenség hatása szinte minden ágazatban érzékelhető, de nem gondolja, hogy döntő befolyással bírna. Példaként említette a sikertelen politikai mozgósításokat. Szerinte a Swift-jelenséget sokkal inkább indikátorként kell értelmezni. Változóban van a világ, a megszokott megoldási módszerek már nem, vagy csak egyre kevésbé működnek. Nem az a fő kérdés, hogy mi történik, hanem az, hogy hogyan reagálunk ezekre. Úgy véli, hogy minden rendszer – a nyelv, a gazdaság, a politika és a család is – folyamatosan változik, és a Taylor Swift-jelenség inkább a változás lakmuszaként értelmezhető. Ezért kiváló eszköz az egyetemi oktatásban - fűzte hozzá. Domokos Tamás kitért arra is, nem véletlen, hogy a Swift-jelenség mint tananyag először az amerikai egyetemeken jelent meg, ahol a felsőoktatás innovatívabb, mint Magyarországon. Ott már néhány évvel ezelőtt elkezdték vizsgálni Taylor Swiftet, mint a társadalmi és kulturális változások egyik indikátorát.