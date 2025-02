- A gázaiak hazamehetnek, a libanoniaknak még várniuk kell

Izrael;

2025-01-28 19:45:00 CET

Megoldódott a gázai tűzszüneti- és túszszabadítási egyezmény végrehajtásában a hét végén megjelent zavar, a fegyvernyugvás folytatódik. Katar közvetítésével a Gázát uraló palesztin terrorcsoport, a Hamász beleegyezett abba, hogy ezen a szombaton esedékes három túsz mellett csütörtökön is elenged három 2023. október 7-én elhurcolt nőt, köztük azt az Arbel Jehudot is, akinek már szombaton kellett volna szabadulnia, az ő átadásához kötötte Izrael a gázai civil lakosság hazatérésének engedélyezését.

A tűzszüneti megállapodás szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült gázai civilek vasárnaptól térhettek volna vissza az övezet északi részébe, a megállapodás Hamász általi megszegésére hivatkozva az izraeli hadsereg (IDF) ezt megakadályozta. Hétfőn hajnalban – az Al Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint már több mint 5 km-es sor kígyózott az átkelőpontoknál, amelyeket az IDF reggel 7 illetve 9 órától nyitott meg. Mintegy 650 ezer palesztin lakosról van szó, közölte a Reuters, akik zömében a Gázai övezet középső és déli részén kijelölt helyeken éltek. Az észak-gázai infrastruktúra, a lakóházak túlnyomó többségben azonban romokban áll a 15 hónapos izraeli offenzíva nyomán, többek között annak is köszönhetően, hogy a terrorcsoport élő pajzsként használva a civil lakosságot, a lakóházak és civil létesítmények közé telepítette fegyverraktárait, kilövő állomásait, és terroralagutak sokaságát hozta létre a civil övezet alatt.

Izrael másik kérése is megoldott, a Hamász hétfő hajnalban átadta a közvetítőknek a szükséges információkat azon izraeli túszok listájáról, akiket a gázai tűzszüneti megállapodás első szakaszában szabadon engednek. Az izraeli sajtó által közzétett jelentés szerint a tűzszünet első szakaszában szabadon bocsátandó 33 izraeli túszból 25 van életben. Izrael már régóta követeli, hogy kapjon pontos helyzetjelentést a palesztin enklávéban máig fogva tartott elhurcolt izraeliek állapotáról. Ezúttal is csupán az első szakaszban szabadulókról adtak információt, holott összességében 98 túszról szól a megállapodás. A The Times of Israel arról írt, a túszok családjai aggódnak, hiszen a Hamász nem adott ki részleteket az egyes személyek státuszára vonatkozóan, csak a még életben lévő foglyok összlétszámát közölte. Mivel eddig hét túsz került haza életben, ez azt jelenti, az első szakaszban szabaduló még hátralévő 26 túszból nyolc halott.

A dél-libanoni lakosságnak azonban még várnia kell a hazatéréssel. A novemberben aláírt libanoni tűzszüneti egyezmény alapján Izraelnek január 26-ig kellett volna kivonnia csapatait Dél-Libanonból. Izrael azonban hosszabbítást kért, arra hivatkozva, hogy a libanoni hadsereg nem vonult be Dél-Libanon minden területére a megállapodásnak megfelelően, biztosítandó, hogy a Hezbollah terrorcsoport ne állítsa vissza ott jelenlétét. A libanoni hadsereg viszont azt mondja, addig nem tud bemenni ezekre a településekre, míg az izraeli erők vissza nem vonulnak. Hétfőre a közvetítők segítségével létrejött a felek közötti megállapodás az IDF kivonulási határidejének február 18-ig történő meghosszabbításáról. Ez egyben azt jelenti, hogy azon dél-libanoni falvak lakosainak, amelyekben még mindig az IDF állomásozik, addig kell várniuk a hazatéréssel.