- Magyar Péter elszámoltatná az elherdált számilliárdokról Takács Pétert, Kulja András a személyeskedő államtitkár tisztességére apellál

2. Túlárazott lélegeztetők és vakcinák: a külügyminisztérim összesen 16 863 darab lélegeztető gépet is vásárolt valamivel több, mint 300 milliárd forintért. A gépek jelentős része egy raktárban porosodik a mai napig, amelynek bérleti díja havi 15 millió forint volt. A NER kedvenc „járványcégeként”, azonosított Fourcardinal Kft. 2020-ban 49,5 milliárd forintos Covid-árbevétel mellett közel 16 milliárdos profitot ért el – és ezt az összeget szinte hiánytalanul ki is vették a tulajdonosok a vállalkozásból osztalék formájában. A kormány 1000 gépet vásárolt a holland-izraeli hátterű, de Vácott működő Celitrontól is. A gépek akkor készültek el, amikor már halmokban álltak a százmilliárdokért Kínából vásárolt eszközök. Az állami megrendelés 2020-ban milliárdos nyereséget hozott a Celitronnak, ám 2021-ben már újra veszteséges volt, és honlapján nyoma sincs a lélegeztetőgépnek. Emellett rengeteget költött a kormány vakcinákra is. A Sinopharm-vakcinák beszerzéséről szóló 55 milliárd forintos szerződésnek például a Danubia Pharma Kft. örülhetett. Az üzlet mögött Szeverényi Márk (és üzleti köre) állhatott, aki a Szijjártó Péter egykori helyetteseként jegyzett Szabó László sógora.