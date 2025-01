- Kínos pillanatokat élt át Deutsch Tamás, amikor angolul kellett megnyitnia egy ülést az EP-ben

Európai Parlament;Deutsch Tamás;angol nyelvtudás;Magyar Péter;

2025-01-28 15:09:00 CET

Nehéz perceket élt át Deutsch Tamás az Európai Parlamentben, a 15 éve Brüsszelben ténykedő fideszes politikusnak ugyanis beugróként meg kellett nyitnia a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülését, mert a testület elnöke, Niclas Herbs késett egy kicsit.

Deutsch Tamásnak a váratlan szituáció mellett látszólag az angol nyelv is okozott némi nehézséget, ugyanis a masszív akcentus mellett több helyen nyelvtanilag sem igazán stimmelt a mondanivaló. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke fel is hívta a figyelmet erre, alternatívaként Dávid Dórának, a párt európai parlamenti képviselőjének egy-egy felszólalását bejátszva, aki ezzel szemben tökéletes angol kiejtéssel prezentálta a mondandóját. „Deutsch Tamásnak jelzem, hogy az Európai Parlament ingyenes nyelvtanfolyamot biztosít a képviselőknek az ilyen kínos jelenetek elkerülése céljából. 15 év alatt talán beleférhetett volna” - jegyezte meg Magyar Péter.

Deutsch az ülés elején megpróbálta elmagyarázni, hogy rossz hír számára a helyzet, de a jó hír, hogy Niclas Herbs hamarosan befut. Ezután megpróbálta ismertetni a napirendi pontokat, azonban még felolvasva is olyan nehezen ment neki, hogy többször is a mellette ülő képviselő kellett segítsen. Amikor pedig kérdést kellett feltennie a jelenlévők számára, az ugyancsak meglehetősen nehézkesen ment. Pedig a Fidesz honlapjára feltöltött bemutatkozó szerint Deutch Tamás angolul és franciául is tud, ennek ellenére előbbi a felvétel láttán mintha megkérdőjeleződne egy kicsit.