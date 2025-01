- Különös szuverenitás

Robert Fico;békemenet;

Bencsik András Facebook oldalán szlovák-angol-magyar nyelvű bejegyzésben ígért segítséget Robert Ficonak az ellene készülő állítólagos puccsisták „Majdan-forgatókönyve” ellen. „Innen üzenjük szlovákiai barátainknak, hogy van megoldás! Eljött az ideje az első pozsonyi Békemenetnek! Ha szuverenista sorstársainknak tanácsra van szükségük, mi itt vagyunk, hogy segítsünk!” - üzente a magyar Békemenetek egyik atyja.

Most tekintsünk el attól az apróságtól, hogy a magyar „civil” szuverenista tábor egy másik állam belügyeibe kész beavatkozni. Ők úgyis csak akkor lépnek, ha az Orbán-kormány arra rábólint és fedezetet biztosít hozzá, mint minden hazai Békementre is. A beavatkozás nem idegen a budapesti kormánytól, hiszen Fico 2023-as választási győzelmét is minden rendelkezésre álló eszközzel támogatták. Egy magyarországi segítséggel megvalósuló pozsonyi békemenet azonban minden vörös vonalat átlépne. Ennek ellenére nem elképzelhetetlen, miután a magyar kormány politikusai egyre többször nyilvánulnak meg más ország belügyeinek számító kérdésekben. Szijjártó Péter is nevezte már politikai bosszúnak a volt rendőrfőkapitány és Fico elleni korrupciós eljárásokat, politikai menedékjogot adtak már korrupcióért elítélt macedon és lengyel vezető politikusoknak. Múlt héten a Fidesz kommunikációs igazgatója titulálta „úgynevezett pszichológusoknak” azt a 885 szlovákiai pszichológust és pszichiátert, akik bírálták Fico agresszív megnyilvánulásait, és felszólították, hogy mérlegelje távozását a politikából. Nemes egyszerűséggel Soros-ügynököknek nevezte Menczer Tamás a neves szlovák szakembereket.

Fico valóban segítségre szorul, mert az, hogy pillanatnyilag megúszta, hogy bizalmatlansági indítvánnyal buktassák meg, nem jelent többet, mint a visszaszámlálás kezdetét. Negyedik kormánya a magyar szuverenisták támogatásával sem fogja kihúzni a 2027 őszi választásokig.