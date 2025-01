- Múzeumokban is hódít a divat

divat;Franciaország;kiállítás;Louvre;

2025-01-29 09:47:00 CET

A Louvre kétszázharmincegy éves történetének első divatkiállítása nyílt meg – írja a The New York Times. A párizsi múzeumban látható „Louvre Couture” című tárlaton negyvenöt divatház és tervező – Cristóbal Balenciagától Iris van Herpenig – állít ki száz ruhaegyüttest és kiegészítőt 1960-tól 2025-ig. Azokat azonban nem a festmények és szobrok közt helyezték el, hanem a díszítőművészeti részleg ezer négyzetméteres területén, melyen több ezer tárgy található: középkori páncélok, reneszánsz faliszőnyegek, faragott elefántcsontok, bronzok, kerámiák, ezüsttárgyak és bútorok. Olivier Gabet, a Díszítőművészeti Osztály igazgatója elmondta, a céljuk, hogy több, különbözőbb és fiatalabb ember érezze magát boldognak, nyugodtnak és szabadnak, amikor betér hozzájuk.

A divat minden eddiginél jobban vonzza a francia múzeumokat: két héttel azelőtt, hogy a Louvre január 24-én megnyitotta kiállítását, a Dolce & Gabbana divatház tárlata nyílt meg „From the Heart to the Hands” (Szívtől a kezekig) címmel a nemrég felújított Grand Palais-ban. Ezen a kiállításon több mint kétszáz divatkreációt mutatnak be díszletek és videóinstallációk között. A művészet és a divat párosításának remek példája a New York-i Metropolitan Museum of Art, ahol a Costume Institute bemutatói minden évben a múzeum leglátogatottabb eseményei közé tartoznak. A Louvre-nak azonban nincs szüksége a divatra a látogatottság növeléséhez: 2024-ben 8,7 millióan tértek be a múzeumba, és a túlzsúfoltság csökkentése érdekében naponta legfeljebb harmincezer embert engednek be. A Louvre látogatóinak mindössze huszonhárom százaléka francia, a többiek külföldiek. Hatvanhat százalékuk először lép be az intézménybe, és szinte mindannyian sorba állnak, hogy megnézzék a Mona Lisát.