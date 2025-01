- Magyar Péter: A Tisza Párt nyílt szavazást fog kérni a mini-Dubajról való voksoláskor a fővárosi közgyűlésben

Budapest;pályázatok;Magyar Péter;mini-Dubaj;TISZA Párt;

2025-01-29 11:06:00 CET

A Tisza Párt frakciója név szerinti szavazást fog kérni, így mindenkinek név szerint kell bemondania, hogy „elárulja-e Budapestet és Magyarországot vagy azt képviseli, amiért a fővárosiak megválasztották” – mondta Magyar Péter szerda reggeli sajtótájékoztatóján a Telex szerint.

A Tisza Párt elnöke kijelentette, ma eldől, hogy például Szentkirályi Alexandra a budapestieket vagy a dubaji nagytőkét képviseli-e. Fővárosi képviselőik a szerdai közgyűlési ülésen „erős jelzést küldenek majd a hatalmi elit levitézlett tagjainak” – fogalmazott, hozzátéve, megszavazzák a főváros elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló határozatot Rákosrendező ügyében. Magyar Péter egyben

ígéretet tett arra is, hogy a „mini-Dubaj” néven elhíresült „förtelem” nem fog megépülni. „Ezt biztosnak veheti az Emírségekben tartózkodó miniszterelnök is”

– jelentette ki.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón beszélt a cégvezetői pályázatokról szóló tiszás javaslatról is, amit a Fidesz, a DK, az MSZP és a Párbeszéd együtt szavazott le. A pártelnök elmondása szerint elkészült az írásos előterjesztés, amire mindenki reagálhatott volna, de a Fidesznek nem volt észrevétele, az óellenzéki pártok pedig nem adtak be semmilyen írásos módosítási javaslatot, egyedül a főjegyzőnek érkezett észrevétele, 40 perccel az ülés előtt. A pályázatokba több dolgot beépítettek, de nem került be például a női kvóta és az sem, hogy előnyt élvezzenek azok, akik jelenleg is pozícióban vannak – mondta.

A Tisza Párt elnöke szerint a főjegyzői észrevételek egy része közgyűlési hatáskör, ha pedig piacról akarnak embereket bevonni, ahhoz versenyképes fizetést kell biztosítani. A legtöbb kifogásolt dolog szerinte más önkormányzatok kiírásaiban szerepel. A DK érvelését megmosolyogtatónak, a Kutyapártét jogellenesnek tartja. „Szó sincs kompromisszumos javaslatról, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket tudjunk bevonni a főváros érdekében, akik jó gazdja módjára tudják vezetni a cégeket” – vélekedett Magyar Péter, Karácsony Gergely vádját pedig, miszerint szakmaiatlan lett volna a cégvezetők pályázatának kiírása, visszautasította. A cél szerinte az lehetett, hogy visszakerüljön a főpolgármesteri hivatalhoz a pályázat kiírása.

Magyar ezért most azt várja, hogy Karácsony Gergely mondja ki, megszegték korábbi megállapodásukat.

„Tisztán fogunk játszani, nem lesz több limonádézás, nem lesz több alku. Ügyek mentén szívesen együttműködünk, de le fogjuk rántani a leplet az ellenzéki színekben politizáló, de a Fidesznek segítő politikusokról”

– jelentette ki.

A Tisza Párt előterjesztését a fővárosi cégvezetők újrapályáztatásáról a Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom támogatta.