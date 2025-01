- Feljelentést tett a pilisi ivóvízben talált férgek miatt a polgármester

ivóvíz;feljelentés;Pilis;

2025-01-29 11:57:00 CET

A pilisi polgármester feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, közérdekű üzem működésének megzavarása miatt a településen történt ivóvízszennyezés ügyében.

László Attila közleményében azt írta, hogy január 19-én a pilisi vízműtelepen válságmegbeszélést hívtak össze, amelyen a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV) vezetői mellett Pilis város jegyzője és Kökény Dániel, a városstratégiai bizottság tagja vett részt. A DAKÖV akkori álláspontja – amelynek értelmében lakossági szabálytalan rákötések miatt jelentek meg bizonyos élőlények a pilisi vezetékes ivóvízrendszerben – „a megbeszélést követően azonnal megdőlt” – idézte fel a polgármester, arra utalva, hogy

a víztározók mintavételi csapján kiengedett vízben is jelen voltak az apró féregszerű élőlények.

A Pest vármegyei település vezetője emlékeztetett arra, hogy a szolgáltató azonnal intézkedett és elzárta az egyes és a hármas tározót, majd megkezdte a víztározók tisztítását. Hozzátette, néhány nap múlva vált ismertté, hogy a víztározók szellőzőrendszerének fedőelemei korrodálódtak el és a nematódák, a szalagférgek azon keresztül juthattak be a víztározókba, majd onnan a rendszerbe.

László Attila közölte azt is, hogy szerdán megtett feljelentésük még csak az első jogi lépés az ügyben, ugyanis már ezt megelőzően,

2023 novemberében is történt lakossági bejelentés hasonló vagy ugyanilyen élőlények megjelenése miatt, de az akkori esetek nem kaptak nyilvánosságot és még nem ismert az akkori mintavételi vizsgálatok eredménye sem.

Mint írta, a kormányhivatal részéről a legutóbbi kommunikáció már abba az irányba terelődik, hogy a lakossági vízszűrőkben telepedhetnek meg a nematódák és egyéb férgek. „Ebben ugyan lehet realitás, de a mostani pilisi ivóvízszennyezés kapcsán részemről egyértelműen megállapítást nyert, hogy nem a lakossági védelmi intézkedések (szűrők, víztisztítók) okozták a nematódák, szalagférgek határérték feletti tömeges megjelenését, hanem a szolgáltató üzemelési területén történt a mulasztás” – fogalmazott a polgármester.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy nemrég lárvák jelentek meg Pilisen az ivóvízben. Az önkormányzat a Facebook-oldalán közzétette a kormányhatározatot, amelyből kiderült az is, hogy január 20-án az üzemeltető ügyvezetőjével történt személyes egyeztetésen elhangzott: a korábbi tájékoztatással szemben valószínűleg nem magán kút közműves ivóvíz ellátó hálózatra történő illegális rákötése okozta a vízminőségi problémát, annak okát ugyanis az ivóvíz ellátását biztosító ivóvíztároló medencékben találták meg. Budapest Főváros Kormányhivatala ivóvízfogyasztási tilalmat rendelt el, egyben kötelezte a vízszolgáltatót a rendszer átmosására és fertőtlenítésére, valamint a többi között arra, hogy a lakosságot a korlátozás alatt is megfelelő ivóvízzel lássa el. A tilalmat azóta megszüntették, és a kormányhivatal közölte: a mérések megállapították, hogy az ivóvíz újra tartósan fogyasztható minőségű.