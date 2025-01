- Hadházy Ákos: Már az Integritás Hatóság és az NAV is vizsgálja a Gondosóra-projektet

Hadházy Ákos;Integritás Hatóság;Gondosóra;

2025-01-29 20:06:00 CET

Hadházy Ákos beadványa nyomán mind az Integritás Hatóság, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálja a gondosóra-projektet – erről maga a független parlamenti képviselő számolt be Facebook-oldalán.

Korábban mi is hírt adtunk arról, hogy a politikus azt állítja, a látszólag az idősek védelmét szolgáló szociális intézkedés valójában a Fidesz egyik propagandaeszköze. Ezt bizonyítja, hogy a készülékeket a miniszterelnök levelével együtt kézbesítik, és szociális szervezetek munkatársai helyett fideszes képviselők és aktivisták csengetnek be az idősekhez. A rendszer informatikai hátterét a NER egyik legnagyobb vállalata, a 4iG dolgozta ki és üzemelteti. Ugyanakkor a rendszer működőképes, az idősek körében népszerű, és az eszközök több esetben életet is mentettek.

Hadházy Ákos bejelentésének hátterében egy birtokába került dokumentum áll, amely szerint a készülékeket nem közvetlenül a távol-keleti gyártótól, hanem egy dubaji közvetítő cégen keresztül vásárolják, darabonként 54 dollárért, körülbelül 21 ezer forintért. A politikus emlékeztetett: a másfél millió gondosórára összesen 107 milliárd forint uniós támogatást költenek, ami készülékenként 71 ezer forintos kiadást jelent. Szakértők szerint az 54 dolláros beszerzési ár is túlzottan magas, különösen ilyen nagy volumenű megrendelés esetén.

„Azt persze nem tudom – mert a kormány törvénytelenül titkolja –, hogy a 107 milliárd forintból mennyit számolnak el a diszpécserközpont működtetésére. De ha erre költik a tízmilliárdokat, az is csalás” – fogalmazott Hadházy Ákos, aki hozzátette: az ügy különösen kellemetlen lehet Jászai Gellért, a 4iG vezetője számára, amit az is jelez, hogy a NAV először elutasította a nyomozást az ügyben szereplő adatok ellenére.

„Azonban vagy egy tökös kerületi ügyésznek köszönhetően, vagy azért, mert az EU-s pénzekért kuncsorgó kormány most próbál a látszatra adni, végül helyt adtak az elutasítás elleni panaszunknak, és most mégis nyomozgatnak” – írta a politikus.

A független országgyűlési képviselő szerint nincs kétség afelől, hogy az Integritás Hatóság valóban kivizsgálja az ügyet, és egy év múlva többet lehet majd tudni. A NAV azonban éveken át húzni fogja a vizsgálatot. A két hatóság közötti különbség csak tovább erősíti azt a képet, hogy míg az Integritás Hatóság vezetőjének felesége ellen tucatnyi nyomozó és órákig tartó házkutatás indul azért, mert – helytelenül – a férje hivatali autójával ment vásárolni, addig más ügyekben jóval lassabb az eljárás.

Az Orbán-kormány tavaly tavasszal indította el a Gondosóra programot. A jelentkező és regisztráló, 65 év feletti személyek ingyen kapnak egy nyakban vagy csuklón hordható készüléket, amely lehetővé teszi, hogy rosszullét vagy baleset esetén egyetlen gombnyomással kapcsolatba lépjenek a nap 24 órájában elérhető diszpécserszolgálattal, és segítséget kérjenek.