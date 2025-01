- A Direkt36 munkatársát, Szabó Andrást tüntették ki idén a Szente László-díjjal

díj;Direkt36;Szente László;

2025-01-29 17:05:00 CET

Szabó András, a Direkt36 újságírója és szerkesztője nyerte el a Szente László-díjat – derül ki az alapítók lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

Szabó András nyolc évig volt az Origo munkatársa, több évet eltöltött az Indexnél és a VS-nél is. 2011-ben Gőbölyös Soma-díjat, 2010-ben pedig Minőségi újságírásért díjat nyert cikksorozatáért, ami a moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség épületének eladását mutatta be. Újságíróként 2016-ban csatlakozott a Direkt36-hoz, tavaly óta pedig szerkesztőként is dolgozik.

Szente László újságíró 2022-ben hunyt el. Évtizedekig a Magyar Rádióban dolgozott, sok más műsor mellett ő indította el a 180 perc című programot, ő volt a Szombat délelőtt, valamint a 168 óra műsorvezető-szerkesztője is, később pedig évekig jogvédelmi műsort vezetett a Klubrádiónál. A róla elnevezett díjat két egykori kollégája és barátja, Rangos Katalin és Friderikusz Sándor alapította. Azoknak az újságíróknak munkáját kívánják elismerni, akik különleges tehetségüket, kikezdhetetlen szakmai tudásukat és kérlelhetetlen alaposságukat nem tudják vagy nem akarják célratörő önérvényesítéssel párosítani.

A Szente László-díj kuratóriumának tagjai Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, Dull Szabolcs, újságíró, Kotroczó Róbert, az RTL hírigazgatója, Moskovics Judit az RTL Házon kívül műsorának szerkesztő-riportere, és Papp Réka Kinga újságíró, aki a 2024 októberében elhunyt Hadas Kriszta dokumentumfilmest váltotta. Ez a második alkalom, amikor a Direkt36 újságírója kapta a díjat - az iparművészek tervezte üvegplasztikát és nettó 1 millió forintot -, tavaly Wirth Zsuzsannának ítélték.