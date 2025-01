- Meghátrált a Fehér Ház, visszavonta a szövetségi támogatások befagyasztásáról szóló direktívát

Egyesült Államok;kiadások;Donald Trump;

2025-01-29 22:39:00 CET

A Fehér Ház irányítási és költségvetési hivatala (OMB) szerdán visszavonta azt a direktívát, amely a héten felfüggesztette a szövetségi támogatásokat és kölcsönök – írja a CNN.

A szövetségi támogatások az oktatástól az egészségügyön és az infrastruktúrán át a szociális szféráig rengeteg területet érintenek, létfontosságú az alapvető szolgáltatások működése szempontjából. Hivatalosan átmenetinek szánt befagyasztásukat Donald Trump azzal indokolta, hogy felül kell vizsgálni a kormányzati kiadásokat, és biztosítani kell, hogy azok összhangban legyenek az új reőublikánus adminisztráció új prioritásaival. Célja az volt, hogy a szövetségi forrásokat hatékonyabban használják fel, és elkerüljék az olyan programok finanszírozását, amelyeket az adminisztráció nem támogat - például a sokszínűségi, egyenlőségi és befogadási programot (DEI), valamint környezetvédelmi Green New Deal projektet. Bár az elnök tisztában volt azzal, hogy a támogatások befagyasztása bizonytalanságot okozhat, különösen azokban az államokban és szervezetekben, amelyek nagymértékben függenek a szövetségi forrásoktól, az intézkedést szükségesnek tartotta a kormányzati kiadások átalakítása és a költségvetési fegyelem erősítése érdekében.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára az X-en közölte, hogy bár a direktíva visszavonása ellenére a Donald Trump által kiadott végrehajtási rendeletek továbbra is érvényben maradnak. Ezek közé tartozik például a külföldi támogatások befagyasztása, valamint a DEI-program finanszírozásának a megszüntetése.

Miközben a Fehér Ház munkatársai nyilvánosan a médiát hibáztatták a kialakult zűrzavarért, demokrata és republikánus politikusok, illetve állami tisztviselők egymásnak adták a kilincset a Trtump-adminisztrációnál, hogy válaszokat kapjanak az intézkedés várható hatásairól. Több ezer milliárd dollár támogatás befagyasztásáról szólt, ami ezer milliárd dollár. A republikánusok különösen feszélyezte, hogy előzetesen nem kaptak tájékoztatást egy olyan döntésről, amely azonnali és heves reakciót váltott ki az egyszerű emberek körében is, annak ellenére, hogy a Fehér Ház hangsúlyozta, a közvetlenül az amerikaiaknak folyósított támogatást, a társadalombiztosítást és a Medicaidet nem érinti a befagyasztás.

Matthew Vaeth megbízott OMB-igazgató direktívája szerint a szövetségi ügynökségeknek ideiglenesen szüneteltetniük kell minden olyan tevékenységet, amely a szövetségi pénzügyi támogatások vállalásával vagy elosztásával kapcsolatos. Kedden már ezt a direktívát percekkel a hatályba lépése előtt blokkolta Loren L. AliKhan fővárosi körzeti szövetségi bíró. Döntése után nem sokkal 22 demokrata vezetésű állam és Washington DC szövetségi körzet is pert indított az intézkedés blokkolásáért. Donald Trump intézkedései zűrzavart keltenek a demokrata és republikánus szavazókból álló közösségekben egyaránt – nyilatkozta Patt Murray Washington állam demokrata szenátora, aki egyben a szenátus költségvetési előirányzatokat vizsgáló bizottságának elnöke is. – Kistelepülésekről, a városainkról, az iskolai tankerületeinkről beszélünk – figyelmeztetett. Az intézkedések tartalmának tisztázásáig a politikai spektrum minden oldalán résztvevők aggodalmukat fejezték. Az idősek élelmiszer támogatását ellátó Meals on Wheels szervezet éppúgy háborgott a források befagyasztása miatt, mint stabil republikánusnak számító Alabama állambeli Prichard városi tisztségviselői, akik a szivárgó ivóvízhálózatukhoz reméltek szövetségi hozzájárulást.

Loren L. AliKhan fellépésétől függetlenül még a direktíva visszavonása előtt jött egy e-mail is, amely szerint a Trump-adminisztráció a 2025. szeptemberig 30-ig tartó fizetett szabadság ajánlatával válna meg a szövetségi alkalmazottak tömegeitől . Ebben a Fehér Ház személyzeti politikáért felelősé irodája azt javasolja a levél mintegy 2,3 millió címzettjének, hogy február 6-i határidővel válaszoljon beleegyezően a lemondásukat előirányzó e-mailre. A lépés az eddigi legátfogóbb kísérlet a kormányzat részéről a szövetségi bürokrácia létszámának drasztikus csökkentésére, amelyet Donald Trump elnök kampányaiban a megbízatásukat nem demokratikus választáson elnyerő, az elnöki programját szabotáló hivatalnokseregként, az úgynevezett „mélyállam” (deep state) képviselőiként állított be hívei előtt. „Ebben a pillanatban nem áll módunkban teljes garanciát vállalni állása vagy állami intézményének fenntartására, de amennyiben a pozíciója megszüntetik, erre az eljárásra a méltóság megtartásával és a hasonló állások megőrzését célzó védelem mellett kerül sor – szól a hiányos indoklással ellátott, belső ellentmondásokat tartalmazó e-mail.