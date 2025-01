- Az Orbán-kormány ezt sem találta el, négy százalék helyett 0,6 százalékkal nőtt Magyarország GDP-je 2024-ben

KSH;GDP-növekedés;Nagy Márton;

2025-01-30 08:58:00 CET

A KSH előzetes adatai szerint 2024-ben a bruttó hazai termék, a GDP értéke a nyers adatok szerint 0,5 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint 0,6 százalékkal emelkedett. Miután a 2023-ban a a GDP 0,9 százalékkal csökkent, az elmúlt két évben a GDP reálértéke 0,4 százalékponttal mérséklődött, vagyis a magyar gazdaság 2024 végén ott tartott, mint 2022-ben, az utolsó választási évben. Azóta nem volt semmi növekedés. A KSH mérése szerint az utolsó negyedben 0,4 százalékkal nőtt a GDP 2023 negyedik negyedéhez mérten, illetve az előző negyedévhez mérten 0,5 százalék volt a növekedés, ezzel technikai, statisztikai értelemben végett ért a recesszió.

Az Orbán-kormány szinte minden esetben külső okokkal magyarázza a növekedés elmaradását, az elmúlt években volt már oka a magyar gazdaság problémáinak, az orosz-ukrán háború, az „elhibázott Oroszország elleni szankciók” vagy csak simán „Brüsszel”, de még véletlenül sem rossz magyar gazdaságpolitika. Ezzel szemben a kép sokkal összetettebb: magyar gazdaság egyrészt valóban a gyenge európia konjunktúra miatt szenved, a német ipari termelés visszaesésével magyar autó- és gépipar sem jut elegendő megrendelésekhez. Ugyanakkor az Európai-rekord infláció magyar lakosság jelentős részét kivéreztette az elmúlt 2-3 évben, emiatt a lakossági fogyasztás ugyan tavaly már nőtt, de lassan állt helyre és egyedül ez húzta a gazdaságot.

A gyenge külpiaci megrendelések és következetlen kormányzati gazdaságpolitika miatt a magyarországi cégek bizalma is mélyponton van – ezért nincsenek vállalati beruházások. A magas költségvetési hiány és adósságszolgálat miatt az Orbán-kormány az állami kiadásokat volt kénytelen csökkenteni, emiatt állami beruházások is visszaestek. Hatalmas segítség lehetne a magyar gazdaságnak az uniós támogatások megérkezése, ám a Orbán-kormány korrupt gazdaágpolitikája miatta az Európia Bizottság az uniós támogatások jelentős részét elzárja Magyarország elől. 2024-ben az Orbán-kormány által várt uniós támogatások fele, mintegy 1200 milliárd forint ( a GDP 1,4 százaléka) maradt Brüsszelben, és ez a pénz nagyon hiányozott a beruházási oldalon. Ha ez az 1200 milliárd forint megérkezett volna és fel is használják, az akár egy százalékponttal nagyobb növekedést is hozhatott volna.

A magyar kormány 2024-re négy százalékos gazdasági növekedéssel számolt, 2025-re 3,2 százalékot várnak, az elemzők szerint szintén túlzó optimizmussal. A Portfolio múlt heti felmérése szerint a hazai makrogazdasági elnemzők, 2025-re 2,3 százalékos gazdasági növekedést várnak, a prognózisok 1,8-3 százalékos sávban szórnak – vagyis még a legderűlátóbb elemző sem meri az Orbán-kormány prognózisát a maga előrejelzésében vállalni. Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt hetekben folyamatosan arról beszélt, hogy a magyar gazdaság 2025-ben – két év szenvedés után – repülőrajtot vesz, ám ez csak a politikai kommunikáció része, egyfajta gyenge ráolvasás. Az elemzők és a jegybanki prognózisok szerint idén ugyan számottevően javulhat a gazdasági környezet, lesz növekedés, de ez inkább az év második felére várható, vagyis a 2025 elején szó nem lesz repülőrajtról.

Nem is lehet, hiszen a lakossági fogyasztás ugyan továbbra is nő, de sem az állami, sem vállalati beruházások volumene nem nőtt, hanem inkább csökkent az elmúlt hónapokban – így innen nem várható semmilyen impulzus. Az európai konjunktúra élénkülése is lassú és visszafogott lesz, ha lesz is ilyen az a második félévre pörgetheti meg a gazdaságot. A már idézet elemzők szerint viszont fokozatosan beindulhat a növekedés, ezt jelzi, hogy 2026-ra már három százalék feletti növekedéssel számolnak, a előrejelzések mediánja 3,6 százalékra jött ki a következő választási évre.