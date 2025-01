- Trump volt budapesti nagykövete: Magyarország a jó kapcsolatát kockáztatja az USA-val, ha jövőre leváltja Orbánt

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;budapesti nagykövet;David Cornstein;

2025-01-30 17:57:00 CET

A magyarok kockáztatják az Egyesült Államokkal való különleges kapcsolatukat, ha a jövő évi választásokon leszavazzák Orbán Viktort – mondta a Bloomberg hírügynökségnek Donald Trump amerikai elnök korábbi budapesti megbízottja.

David B. Cornsteint Trump első ciklusában nevezte ki az Egyesült Államok magyarországi nagykövetévé, 2018 és 2020 között töltötte be a tisztséget. Mint ismert, a magyar kormányfő és az amerikai elnök az elmúlt években jó kapcsolatot alakított ki, Orbán a választáson is nyíltan támogatta Trumpot, Cornstein pedig nyilatkozatában is kitért erre. „Nem szeretném, ha ennek a kapcsolatnak vége szakadna. Ez lenne a legnagyobb hiba, amit az ország elkövethetne a második Trump-elnökség alatt” – mondta az egykori diplomata 444.hu szemléje szerint, utalva a Tisza Párt növekvő támogatottságára.

Cornstein szerint Donald Trump „lojális fickó”, aki valószínűleg viszonozza majd Orbán Viktor kedvességét, és támogatja a miniszterelnököt a parlamenti választások előtt.

A Biden-kabinet budapesti nagykövete nemrég köszönt el posztjától. David Pressman 2022 óta volt az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Mandátuma alatt több ízben bírálta az Orbán-kormányt a rendszerszintű korrupció, illetve a jogállamiság és a demokratikus intézményrendszer leépítése miatt, amiért a Fidesz köreiben és a kormánypárti sajtóban többször támadták. Utolsó hivatalos bejelentése arról szólt, hogy a demokrata elnök, Joe Biden távozó adminisztrációja szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét.