- Szijjártó Péter mindent megtesz azért, hogy Rogán Antalt levegyék a szankciós listáról, Majka pedig nem az ő zenei világa

Ukrajna;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;Rogán Antal;Szergej Lavrov;Donald Trump;Majka;

2025-01-27 08:34:00 CET

Dolgozik azon, hogy Rogán Antal neve lekerüljön az amerikai szankciós listáról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RTL Házon kívül című műsorában.

A tárcavezető szerint az amerikai nagykövet mindent elkövetett annak érdekében, hogy a magyar kormányt belenyomja egy olyan politikai irányvonalba, ami teljesen ellentétes azzal, amit eddig képviselt. A nagykövet sikertelen lett Magyarországon – folytatta –, ezt jól láthatóan „személyesre vette”, és „a végén még kijárta azt, hogy Rogán Antalt szankciós listára tegyék fel, ami nonszensz”. A tárcavezető ezt „bumfordi szituációnak”, egy „frusztrált, dicstelenül távozó, sikertelen ember személyes bosszújának” minősítette.

„Én pedig igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet minél előbb helyreállítsuk, és Rogán Antalt erről a listáról levegyék, mert semmi ok nincs, hogy ezen ő ott legyen”

– szögezte le. Hozzáfűzte, tett már politikai és jogi lépéseket, de van még egy pár lépés, ami hátra van.

Ami az orosz-ukrán háborút illeti, Szijjártó Péter megismételte, amikor béke van, sokkal könnyebb a gazdasági fejlődés. Szerinte jól látszik, hogy az amerikaiak keresik a megoldást, ahogy az is, hogy a mostani elnök az oroszokkal közösen teszi ezt. Donald Trump és Vlagyimir Putyin – amikor közvetlen kapcsolatban voltak velük – nekik is azt mondta, készek az egymással való kapcsolatba lépésre. „Szerintem ez fog eldönteni mindent. Hogyha közöttük létrejön egy személyes megbeszélés, és ott meg tudnak állapodni, akkor valóban egy fantasztikus időszak köszönthet Közép-Európára” – jelentette ki. Arra a felvetésre, hogy Donald Trump közölte, ha Vlagyimir Putyin nem hagyja abba ezt a „nevetséges háborút”, az Egyesült Államok újabb szankciókkal sújthatja Oroszországot, a külügyminiszter úgy reagált, reménykednek abban, hogy ők ketten meg fognak tudni állapodni.

Azzal kapcsolatban, hogy Brüsszelben szó lesz az újabb uniós szankciókról Oroszországgal szemben, a tárcavezető közölte, szerinte a szankciós politika kudarcra van ítélve,

„soha egyetlenegy olyan intézkedést nem engedtünk meghozni, amely Magyarország nemzeti érdekeit súlyosan sértette volna, ezért nincsenek energiaszankciók jelenleg”.

Szijjártó Péter arra számít, hétfőn lesz egy érdemi vita a külügyminiszteri tanácsülésen, aminek a végén reméli, hogy felelős döntést lehet majd hozni. „Részt veszek a vitában, el fogom mondani az álláspontomat, amit most itt ismertettem. És meglátjuk, addig is még egyeztetünk az amerikaikkal is egyet, és utána majd meghozzuk a magunk felelős döntését. Január 31. a határidő” – mondta a tárcavezető.

A külügyminiszter Donald Trumpról a beszélgetés során úgy fogalmazott, megtiszteltetésnek tartja, hogy többször is találkozhatott vele személyesen, szerinte kiváló döntést hoztak az amerikaiak. Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről pedig közölte, lassan 11 éve dolgozik együtt vele, könnyű meg nehéz időkben is. „Amiben mi megállapodtunk, ő azt mindig betartotta. Amit kértem tőle, azt mindig teljesítette” – mondta, hozzátéve, ezek mindig olyan kérések voltak, melyek a magyar nemzet érdekeit szolgálták.

„Tehát ha azt kérdezi tőlem, hogy én tudok-e őrá mondani egyetlenegy rossz szót is, nem, sajnos nem tudok”

– fogalmazott.

„Azariah vagy Majka?” – hangzott az utolsó kérdés. „Neoton” – vágta rá Szijjártó Péter. Majka nagy visszhangot keltő új videóklipjéről azt mondta, nem fogja megnézni, nem érdekli, nem az ő zenei világa. Megjegyezte, sem zenében, sem sportban nem szereti a politikát. (2021-ben Szijjártó Péter még nem volt ilyen távolságtartó – a szerk.)