- Számos országban rekordot döntögetnek a vinyl lemezeladások, a magyar fogyasztók is egyre több lemezt vásárolnak

Ha új albummegjelenésről van szó, érdemes a zenészeknek vinyl (Magyarországon bakelitnek nevezett) lemezekben is gondolkodniuk, olyannyira visszatért a fogyasztói igény. A hazai zenepiacon 2015-ben még nettó 107 millió forint bevételt hoztak a vinyl lemezeladások, a legfrissebb adatok szerint ez az összeg már átlépte az egymilliárd forintot. (Ezekben a számokban nem tükröződik a használt lemezek piaca, amely előretörésének egyik jele, hogy gombamód szaporodnak a lemezbörzék szerte az országban.) Ez kétségtelenül egy másodvirágzás: a kilencvenes évek vége után – a CD elterjedésével és az internetnek „köszönhető” illegális zeneletöltések miatt – ugyanis a lemezek iránti kereslet olyannyira visszaesett, hogy az a magyar hanglemezgyártást is sokáig parkolópályára tette. A zenei piac sokáig monopolhelyzetben lévő hanglemezkiadója, a Hungaroton dorogi hanglemezgyára is ebben az időben, 1996-ban szűnt meg.

Az élénkülő keresletről és a magyar előadók lehetőségeiről a Hanaton Kft. hanglemezgyár egyik alapító-tulajdonosát, Wettstein Tamást kérdeztük. A cég egy kis zalaegerszegi műhelyben élesztette újjá 2021-ben a magyar hanglemezgyártást. Az alapítás óta már számos magyar előadóval dolgoztak együtt, többek között a jelenleg egyik legnépszerűbb alternatív együttessel, a Carson Comával, vagy épp a Fonogram-díjas magyar rapperrel, Beton.Hofival.

Wettstein Tamás szerint a vinyl lemezek magyarországi piaca is erősödik, csupán más ütemben – a viszonylag kicsi felvevőpiac miatt. Mint mondja, a hazai előadók sokkal kisebb példányszámokban tudnak gondolkodni, mint Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban. Ennek ellenére a művészek műfajtól függetlenül rátalálnak erre a formátumra, mert a népszerűsége mellett egyszerűen nem lehet elmenni.

A Hanaton egy, még a dorogi gyárból származó magyar géppel, úgynevezett préseléses sokszorosítással dolgozik. – Az ehhez hasonló gépeken a 80-as években még százezrével gyártották a lemezeket, most pedig átlagosan néhány száz példányos kiadványokról beszélünk. Csak a top előadóknál érjük el a kétezres példányszámot itthon – meséli Wettstein Tamás. Összehasonlításképp: Taylor Swift legújabb, The Tortured Poets Department című albuma csak az Egyesült Királyságban 112 ezer példányban kelt el 2024-ben. – Nyilván ott az előállítási költség is jóval olcsóbb. Csak hogy segítsem elképzelni: a száz példány a belépő szint a hanglemezgyártásban azzal a technikával, ahogy mi készítjük. Annál kevesebbért egész egyszerűen nem éri meg gyártani, mert ugyanannyiba kerül 60 lemezt előállítani, mint 100-at. Erre jönnek még egyéb költségek, hogy ha egy előadó például valami különlegeset szeretne, speciális zenét, csomagolást, stb. Utóbbiak viszont csak akkor érik meg a fajlagos költségek miatt, ha az énekes nagyobb példányszámokat is bevállal – teszi hozzá. Wettstein tapasztalata szerint bár Magyarországon jobban kell matekolni a számokkal, az eladásokból látszik, megéri ezt csinálni. Már csak azért is, mert nem az idősebb korosztály nosztalgiája lendített a számokon: inkább a Z generáció körében vált népszerűvé. Ez azért is meglepő lehet, mert a zenei streaming szolgáltatók havi pár ezres költségével és cserébe korlátlan zenehallgatási lehetőségeivel szemben a vinyl lemezek gyűjtése korántsem olcsó hobbi.

A legújabb megjelenések ugyanis átlag tízezer forintos áron érhetőek el és akkor még nem beszéltünk a lemezjátszók árairól.

– Nagyon sok dimenziója van annak, hogy újra visszatérnek az emberek ehhez. Az egyik az én tapasztalatom szerint, hogy van egyfajta romantikája a vinylnek abban, hogy ehhez le kell ülni és időnként meg kell forgatni a lemezt azért, hogy végig tudjuk hallgatni. Ez egy egészen másfajta zenehallgatást, egy odafigyelést igényel, szemben az egy gombnyomásra bekapcsolható, bárhol a végtelenségig hallgatható zenei streaming szolgáltatókkal. – Wettstein szerint a lemezek növekvő népszerűségének másik szempontja a minőség. – Nyilván a streaming szolgáltatóknál nagyon sok felhasználót kell eljuttatni ezekhez a zenékhez, ilyen-olyan sávszélességű interneteken és ezért jelentősen tömörítik a zenéket, ami a hangzást is befolyásolja. Ezek a tömörítési eljárások persze egyre jobbak lesznek, és egyre jobb minőségű zenék lesznek elérhetők a streamingen keresztül is, de ez most még nem érződik annyira. Miközben a „bakeliteken” ugyanazt a minőséget lehet meghallgatni, amit 50 évvel ezelőtt – fogalmaz.

Természetesen egyelőre közel sem éri utol a vinyl a digitális zenehallgatási lehetőségek piacát, vagy a hetvenes években jellemző, milliós nagyságrendű lemezgyártást. De az évről-évre növekvő számok az új aranykor küszöbét sejtetik.