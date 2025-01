- Mégis csak leszavazta a Bundestag a bevándorlást szigorító törvényjavaslatot, hiába fogott össze a CDU/CSU és a szélsőjobboldali AfD

Németország;szigorítás;Bundestag;AfD;CDU/CSU;leszavazás;bevándorláspolitika;

2025-01-31 20:38:00 CET

A német parlament elutasította a szélsőjobboldal által támogatott bevándorlási törvényjavaslatot, amelyre irányuló indítványt, a migrációs politika szigorításának tervét Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kancellárjelöltje fogadtatott el még szerdán a Bundestagban a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) támogatásával – írja a The Guardian.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, A CDU és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös frakciójának a beadványát két napja az uniós pártok mellett az AfD a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) és egyes független képviselők támogatásával fogadták el az indítványt 348 igen szavazattal 345 ellenében és 10 tartózkodás mellett. Most azonban a törvényjavaslatot 350 igen 338-an utasították el és öten tartózkodtak. A két szavazás között feltehetően az a különbség, hogy a jogszabály elfogadásához minősített többség szükséges.

A beszámolók kiemelték, hogy a szerdai indítvány volt az első alkalom Németország háború utáni történetében, hogy a szélsőjobb segítségével sikerült parlamenti többséget elérni, ami jelentősen fokozta a feszültséget a pénteki vita előtt. Az ellenzők között voltak a CDU/CSU lázadó tagjai, valamint az FDP képviselői, akik megszavazták az eredeti indítványt, de azt akarták, hogy a törvény a belső bizottságok elé kerüljön további vitára. Az országos felháborodás hatására sokan betegen is bementek a parlamentbe vagy rávették őket, hogy menjenek be a szavazásra.

Friedrich Merz szerint e törvényjavaslatra Németország biztonsága érdekében volt szükség, és tagadta, hogy együttműködne az AfD-vel, vagy szándékában állt volna ezt tenni. – Sokan aggódnak a demokráciáért, de sokan vannak, akik aggódnak a biztonság és a rend miatt ebben az országban, és döntéseket várnak – tette hozzá. A politikus szerint az elmúlt időszakban történt sok gyilkosság, amelyet bevándorló hátterű férfiak követtek el. Olaf Scholz kancellár azonban azt állítja, a meglévő törvények – megfelelő végrehajtás esetén – elegendők az ilyen támadások megfékezéséhez.

A Bundestagban így most erősebben hatottak az ellenérvek, és az a tiltakozási hullám, amelynek egyik pontján a 99 éves holokauszt-túlélő, Albrecht Weinberg úgy döntött, hogy visszaadja érdemrendjét a német államnak, sőt, pártjából, a CDU-ból is kilép. Angela Merkel volt kancellár is bírálta saját pártját, és Németország-szerte tüntetések zajlottak a német parlament jobbra tolódása miatt. Ugyanakkor a tudósítás felidézte, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a németek 66-67 százaléka támogatja a német határok állandó ellenőrzését, köztük a szociáldemokratákat híveinek az 56 százaléka is.