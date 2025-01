- Nobel-békedíjra terjesztették fel a tüntető szerb diákokat, hídfoglalás jön az újvidéki tragédia hónapfordulóján

Nobel-békedíjra terjesztették fel az újvidéki pályaudvari tragédia nyomán hónapok óta tiltakozó egyetemi hallgatókat - számolt be a Szabad Magyar Szó.

Siniša Kovačević író, dramaturg azt írta az X-en, hogy az imént érkezett meg a Nobel Bizottságtól a megerősítés, hogy elfogadták a szerbiai egyetemisták Nobel-békedíjra történő felterjesztését, amit Dijana Stojković ügyvéddel adtak be. Megérdemlik a díjat!

Az egyetemistáknak belgrádi taxisok egy csoportja is igyekszik támogatást adni, akik bejelentették, hogy vasárnap szervezetten Újvidékre indulnak, azzal a céllal, hogy onnan ingyen hazafuvarozzák a fővárosban élő egyetemistákat, akik csütörtökön gyalog indultak el Belgrádból Újvidékre, ahol hidakat fognak lezárni szombaton. Az akcióhoz eddig az összes taxicég mintegy 50 sofőrje csatlakozott, a Szabad Magyar Szó szerint a számuk várhatóan emelkedni fog.

Ezt a fiatalokért tesszük, akiken az országunk jövője múlik. Mi is szülők vagyunk, akik aggódnak a gyerekeik jövőjéért. Az országban törvénytelenség uralkodik, gyakoriak a támadások az utóbbi időkben ránk, taxisokra is. Azt akarjuk, hogy a gyerekeink egy normális rendszerben nőjenek fel, ahol nem pártalapon lehet csak munkát kapni, és szeretnénk leróni a kegyeletünket az újvidéki áldozatok emléke előtt is