- „Nem vagyunk hajlandóak félni!” – Riport és videó az újvidéki diáktüntetésről

baleset;tüntetés;pályaudvar;riport;Újvidék;

2025-01-31 20:33:00 CET

A csütörtök reggel Belgrádból induló menet este nyolcra érte el a várost. Összesen több tízezer emberre számítanak a szervezők, a város élete felbolydult: már órákkal a menet érkezése előtt az utcákon idősebbek fiatalok nagy csoportokban tartottak a belváros felé, ahová a belgrádi egyetemistákat várják.

Az újvidéki hídon összegyűlt helyiek között vegyesen fiatalok és idősebbek is állnak. Egy nagyobb csoport a Diákmenet 1996-97 molinóval tüntet, emlékeztetőül arra, hogy annak idején ők meneteltek Slobodan Milošević rezsimje elleni tiltakozásul, igaz, akkor fordítva, Újvidékről vonultak Belgrádba az egyetemisták.

Most a diákok éjszaka először a péterváradi hidat akarják blokád alá vonni, majd a fogadókkal együtt közösen vonulnak az újvidéki pályaudvarra, ahol megemlékeznek a három hónapja, 2024. november 1-én történt tragédiára. A vasútállomás épületének beomló előtetője aznap 15 embert rántott magával a halálba.

A tömegben sokan virágot osztogattak a járókelőknek, hogy azzal várják a Karlóca felől érkező, Belgrádtól Újvidékig több mint nyolcvan kilométeres távot két nap alatt megtevő diákokat. A hangulat vidám volt, rendőrt keveset látni, ellentüntető pedig egy szál sincs, még a blokádban nem igazán érdekelt taxisok is üdvözölték a menetet, volt, aki szerb nemzeti zászlót is lenget. A tömegben több fiatalt is kérdeztünk: – Nem érdekel már minket a félelem. Nem foglalkozik itt már senki ezzel – meséli az újvidéki Milana és a barátja, Dino arról, hogy néhány napja a kormányzó Szerb Haladó Párt, az SNS néhány aktivistája baseballütővell támadott meg egyetemi hallgatókat.

Tíz éve ez megy itt, a másképp gondolkodók elhallgattatása – fűzi hozzá Dino. A pár szerint a szerb társadalomnak elege van a folyamatos rettegésből és félelemkeltésből. Arra a kérdésre, hogy szerintük megbukhat-e Aleksandar Vučić elnök a tiltakozások nyomán, csak a vállukat vonogatják. – Kit érdekel az elnök. Nem ura ő itt valójában semminek – mondják. A helyzet rákfenéje – magyarázzák –, hogy Szerbiában az ellenzéket is pont annyira utálják az emberek, mint Aleksandar Vučićot, mondván, egyazon brigád tagjai, „csak a ruhájuk, színük” különbözik. Milana szerint a szerb társadalom nem akar mást, csak hogy normálisan működjenek a dolgok.

Meg egyáltalán: működjenek, mert most pont az a baj, hogy nem működik semmi, és ebből már mindenkinek elege van.

A tüntetők holnap várhatóan az összes újvidéki hidat lezárják néhány órára. – Mit vártok ettől a tüntetéstől? – firtattuk. – Hogy a hatalom észbe kapjon, hogy nem tehet meg bármit velünk. És megpróbál változtatni. Ez a mostani tüntetés egy jelzés a belgrádi elitnek – hatalomnak és ellenzéknek egyaránt – hogy vagy ők változnak, vagy idővel az utca fog megváltozni. Azonban ez talán nem ma éjszaka lesz, de előbb utóbb eljöhet ez is – kockáztatják meg. Közben a hátunk mögött sokan vörös szőnyeget terítenek a híd betonjára. Mint a sztárokat, ezzel várják a belgrádi diákokat. – Belgrád Hollywood – nevetnek.