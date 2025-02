- Szépírás mint mágia

Az est fő kérdése az volt, vajon egy műhelyben, íróakadémián jobbá tehető-e egy szöveg, avagy a képzéseken a leendő írók szert tehetnek-e olyan tudásra, képességekre, amelyek által jobb és szebb novellákat, verseket tudnak írni. Sipos Balázs szerint egy ilyen műhely azért jó, mert a jelentkezők felismerik, hogy merjenek-e az írással foglalkozni, és hogy érezzék, van miért dolgozniuk, s nem egy hóbortnak hódolnak. – Ha mások is jelentőséget tulajdonítanak ennek a különös, zavarba ejtő, mélységesen anakronisztikus tevékenységnek, ami az irodalom, az óriási erőt tud adni az embernek, hogy ő maga is jelentőséget tulajdonítson neki – mondta a kritikus. Hozzátette, ha a tanárok is komolyan veszik a kurzusokra hozott szövegeket és kielemzik azokat, azzal felértékelődik az írás mint tevékenység. Sipos Balázs szerint ez már mágia, varázslat, melyet sokan otthonról, fiatalkorukból hoznak, vagyis hogy az irodalom mindennél fontosabb, élet és halál kérdése, de másnak ennek hiányába szüksége van arra, hogy közösségben, egymást „megbűvölve” döbbenjen rá arra, hogy ennél nincsen lényegesebb a világon.

Tóth Károly első szólóestjét mutatja be Charlie címmel február 6-án a terézvárosi Eötvös10 Művelődési Házban. A külföldön és itthon készült inkluzív előadásaival (Harmonia, Idol) az utóbbi években számos díjat nyert Hód Adrienn rendezi és koreografálja – a HODWORKS társulat alapítójának egészen speciális munkamódszere van, hogy ép és nem normatizálható testekkel együtt dolgozzon, kitágítva a határaikat, feloldva a sérültséggel szembeni félelmeket és tabukat a közönségben is. Ez a harmadik közös munkája Karcsival, amelynek benézhettünk egy próbájára, videót is készítettünk, amely a mobil Népszaván látható. Az interjúban Karcsi előrebocsátotta, több támogatást szeretne a független kortárs előadó-művészeti területnek, mert jelenleg ő az egyetlen kétdiplomás, kerekesszékes táncos, színész és előadóművész vállalkozó hazánkban, és szeretné, ha még többen lennének. És ha lennének akadálymentes művészeti iskolák, meg olyan produkciók, amik láthatóvá teszik őket. Akár még tévésorozatban is vállalna szerepet, ehhez épp színész-mentort keres.