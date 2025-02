- Kezdődik a politikai tisztogatás, Donald Trump sorra távolítja el azokat az ügyészeket és nyomozókat, akik a Capitolium ostroma ügyében jártak el

Egyesült Államok;tisztogatás;Donald Trump;

2025-02-01 20:27:00 CET

Az Egyesült Államok történetében példátlan, milyen gyors tempóban kezd egy új elnök politikai tisztogatásba, illetve kegyelmek osztogatásába - mutat rá az Axios hírlevele Donald Trump adminisztrációjának intézkedéseivel kapcsolatban, megjegyezve, fehér házi forrásaik szerint ez csak a kezdet.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Donald Trump már a beiktatása napján kegyelmet adott aCapitoliumnál történt 2021. január 6-i halálos zavargások miatt letartóztatott vagy elítélt mintegy 1600 embernek, köztük olyan személyeknek is, akiket egyértelmű erőszakcselekmények miatt ítéltek el. Ezzel szemben most kiderült, hogy Trump-adminisztráció szabályszerűen vadászni kezdett azokra, akik részt vettek az ügyben indított nyomozásban, annak ellenére is, hogy az illetékes ügyészek, tisztviselők egy része nem választotta az ügyet, hanem megbízták a feladat elvégzésével.

Az AP hírügynökség szerint hétfőig több mint féltucatnyi FBI-vezetőt küldtek nyugdíjba vagy rúgtak ki. Emil Bove megbízott főügyész-helyettes mindemellett kikérte azon, megbízott alkalmazottak nevét és beosztását, akik a Capitolium ostromának kivizsgálásán dolgoztak. Mintegy ezer emberről lehet szó.

Mindezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció elkezdte megnehezíteni a vele szemben kritikus média dolgát is. Az amerikai védelmi minisztérium friss bejelentése szerint például négy nagy hírszolgáltatónak, a New York Timesnak, az NBC Newsnak, az NPR-nek és a Politicónak költöznie kell a Pentagon tudósítói folyosóján régóta fennálló munkaterületéről is. Az Axios szerint a lépés leplezetlenül politikai motivációval bír, helyükre ugyanis olyan, Trump-párti sajtóorgánumok kaptak meghívót, mint a New York Post, a One America News Network, a Steve Bannon-féle Breitbart és a Huffington Post. Utóbbinak egyébként nincs is tudósítója a Pentagonban, akkreditációt sem kért soha.

Az Axios megjegyzi, hogy Donald Trump korábban is kilátásba helyezte, hogy megbünteti azokat az embereket, akiket adminisztrációja politikai ellenségnek tart, tisztogatási akcióknak azonban gyorsabban és szélesebb körben kezdtek neki, mint ahogy azt sokan várták. A Demokrata Párt eközben arra figyelmeztet, hogy az amerikai elnök esetenként a törvényeken kívül cselekszik, és figyelmen kívül hagyja azokat az amerikai hagyományokat, amelyek szerint az elnök hatalmát fékek és ellensúlyok rendszere korlátozza. Donald Trump tanácsadói ezzel szemben természetesen azzal indokolják a tisztogatást, hogy az államapparátus szerintük Trump-ellenes aktivistákkal van tele.