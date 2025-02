- A Futni mentem lett a legnézettebb magyar mozifilm a rendszerváltás óta

film;mozi;mozifilm;rekord;Herendi Gábor;vígjáték;magyar film;

Herendi Gábor vígjátéka csak forgatókönyv-fejlesztésre kapott támogatást, gyártásra már nem, mégis hétről hétre dönti a nézettségi rekordokat. Három hét alatt lekörözte nézőszámban Rákay Philip hétmilliárd forintos büdzséjű Most vagy soha! című Petőfi-filmjét, most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett.

„Ha szabad nagy szavakat használnunk: az elmúlt bő két és fél hónapban történelmet írtunk veletek. Bár mindig is bíztunk a Futni mentem sikerében – különben nem is tettünk volna meg érte mindent az elmúlt négy évben –, még pár hete is álomnak tűnt, ami ma valósággá vált” – jelentették be az alkotók a Futni mentem hivatalos Facebook-oldalán.

A Futni mentem vasárnap köszöntötte a 662 964. nézőjét, így hivatalosan is legnézettebb magyar mozifilm lett 1989 óta.

A hvg.hu cikke szerint az eddigi csúcstartó Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátéka, A miniszter félrelép volt, azt a produkciót múlták felül most. Az alkotók ünneplésként vasárnap megjelentek az egyik budapesti mozinál. „A Cinema City Westendben Herendi Gábor rendező, Ember Márk, Csányi Sándor, Tenki Réka és Trokán Péter színészek, valamint Berta Balázs és Kárpáti György producerek lepték meg a közönséget” – írták posztjukban.