Irány a vészkijárat? - Schwechtje Mihállyal a legnagyobb ellenségünkről

Első könyvét annak ellenére sem tartja ifjúsági regénynek, hogy egy ifjúsági kiadónál jelent meg. Szex. Újra. El. című színpadi művének disztópiája társadalmi látlelet arról, hol is tartunk ma a demokrácia nevezetű dologban. Mivel Schwechtje Mihályt alkotóként is vonzza a társadalmi valóság, a vele való beszélgetés során is közéleti témák felé kanyarodik rendre – így esett szó a tanársztrájkról is.