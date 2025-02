- Orbán Viktor Budapesten fogadja a német szélsőjobboldali AfD kancellárjelöltjét

Orbán Viktor Budapesten fogadja Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) elnökét, aki kancellárjelöltként méreti meg magát a közelgő németországi választásokon. Ez a miniszterelnök Twitter-bejegyzéséből derül ki.

Orbán Viktor a posztjában azt írta, várakozással tekint a találkozóra a szélsőjobboldali kancellárjelölttel. „Berlin mindig is a falak városa volt. Itt az ideje, hogy lebontsunk még egyet!” - fogalmazott, nyilvánvaló célzásként az AfD köré Németországban emelt tűzfalra, amelyen nemrég jelentek meg az első repedések.

A bejegyzéshez Orbán Viktor egy, a svájci NZZ-nek adott interjút csatolt, ebben egyebek között kifejtette, hogy miért bízik meg Vlagyimir Putyinban és hogy csak Donald Trump tudja lezárni az orosz-ukrán háborút.

Looking forward to your visit, @Alice_Weidel!

Berlin has always been a city of walls. It’s time to tear another one down!https://t.co/2uwsP03mmd