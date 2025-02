- Üzengetünk

Németország;GDP;

2025-02-04 06:00:00 CET

Amióta hazánk Trump elnökké választásának hátszelét kihasználva megindult úgymond a gazdasági növekedés útján, a kormányközeli elemzők a 0,2 százalékos, haloványnak is gyenge 2024-es évesített magyar GDP kapcsán már egyenesen fordulatról beszélnek. (A végleges adatok csak a nyár derekán látnak napvilágot.), A NER mindenre figyelő kommunikátorai azonban a fordulat "receptjét" nem kezelik titokként, örömmel megosztják másokkal is. S a nemzet gasztrobloggere ki is lehetne más, mint a napról napra terebélyesedő jogkörű Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter.

Az már kevésbé látszik logikusnak, hogy első számú nebulónak Európa vezető nagyhatalmát, Németországot pécézte ki, azt az országot, amely jelenleg kétségtelenül képtelen megbirkózni gazdasága egyensúlyba hozásával, sőt, ha hinni lehet a konjunktúrakutatóknak 2025 végéig érdemben aligha változik a helyzete. Persze kimondva-kimondatlanul a németek bukdácsolásának fő oka - a Fidesz olvasatában -, hogy az e hónap végi választásokig szociáldemokrata kancellár áll az ország élén. Ami NER szerint felér a rontással, s mivel nem viselheti mindenki az ezt elhárító karkötőt, ezért Nagy Márton csak annyit tudott remélni, hogy a recesszióba süllyedt ország polgárainak a voksoláskor "megjön majd az eszük," A miniszter figyelmeztetéséhez nem kisebb támaszt hívott maga mellé, mint a NER első számú mentorát az amerikai elnököt. (16 éven aluliaknak Nagy Márton kijelentése nem ajánlott!) "Trump nem áll le, és addig fogja gyepálni az Európai Uniót és közte Németországot, amíg abból a fekvő beteg emberből mondjuk halott nem lesz.” De mielőtt a németek végképp kétségbe esnének, hogy ott mindennek befellegzett, gazdaságunk első számú irányítója megüzente Berlinnek: mivel lenne jó felhagyniuk ahhoz, hogy gazdaságuk ismét sikeres legyen. Rendbe kell tenni az energiapolitikát, visszafogni az elektromos autózás támogatását, valamint be kellene szállniuk az adóversenybe. Az ugyan nem derült ki, hogy mit is ért ezek alatt, de bagoly mondja verébnek....