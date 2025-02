- Vadnyugat

USA;baleset;repülőgépbaleset;Donald Trump;

2025-02-04 06:00:00 CET

Végtelenül egyszerű azoknak az élete, akik mindenre azonnal tudják a választ. Még egy fokkal ennél is könnyebb azoké, akik kihagyják a képletből az olyan elemeket, mint a véletlen, a baleset, a műszaki hiba, a természeti katasztrófa, a rosszullét. Nekik elég csak rámutatni egy emberre, egy népcsoportra, egy közösségre és ellentmondást nem tűrve kijelenteni: ő az oka a történteknek.

Múlt szerdán az American Airlines légitársaság egy utasszállító repülőgépe összeütközött egy katonai helikopterrel. Videófelvételeken látszik, hogy a két gép nyílegyenesen egymásnak repül, majd a folyóba zuhannak. Meghalt 67 ember. Hátborzongató képek. Egyelőre rendkívül kevés a biztos információ ebben a tragédiában, de annyi igen, hogy a vezérkari főnök a helikoptert irányító pilótákat tapasztalt katonáknak jellemezte, illetve, hogy a baleset előtt a légiforgalmi irányítók arra hívták fel a legénység figyelmét, hogy haladjanak el az utasszállító mögött. És bár a vizsgálat még igencsak az elején tart, az alig két hete újraválasztott amerikai elnök, Donald Trump újságírói kérdésre megoldókulcsként a saját józan eszét megjelölve kijelentette: ő tudja, ki a hibás. A sokszínűségi, egyenlőségi és befogadási programnak köszönhető, hogy mindenféle, az adott munkára egyébként alkalmatlan ember kerül fontos feladatkörbe, például légiirányítói posztra, dörrentette oda a világnak. Mr. Trump rendszerint saját ideológiája szerint keretezi a történeteket, szúrt oda a The New York Times: a New Orleans-i terrortámadás után, bár a tettes született amerikai volt, az illegális migrációt, a kaliforniai tűz után - erre sem akadt bizonyíték - a helyi vízgazdálkodást tette felelőssé.

Ismerős valahonnan ez a hozzáállás. Mindig más a hibás: Brüsszel, Soros, migránsok... Csak nem itt van Amerika...?