- Börtönkeringő

börtön;Magyar Péter;

2025-02-04 06:00:00 CET

Köztörvényes bűnöző, garázda, telefontolvaj, álhírterjesztő, közveszéllyel riogató, börtönbe kellene csukni – írják Magyar Péterről az egyszeri fideszes kommentelők, avagy a Magyar Nemzet publicistái, mindegy is, ki volt előbb. Persze a legfőbb bűne az, hogy megdöntené Orbán Viktor kormányát és eltörölné a föld színéről a NER-t, ámde ezért itthon, egyelőre, még nem lehet rács mögé dugni senkit, legfeljebb megfosztani a mandátumától, ahogy a momentumos Fekete-Győr Andrást vagy a DK-s Varjú Lászlót sikerült, erős példát statuálva. A Tisza-elnök képviselőkollégája az Európai Parlamentben (Deutsch Tamás) a minap felszólította személyesen Manfred Webert is, hogy a Néppárt hagyjon fel a „politikai bűnpártolással”, adja ki Magyart, hadd állíthassák bíróság elé.

Mindig pikáns, amikor fideszes fehérgallérosok ágálnak amellett, hogy eljárás alá kell vonni legfőbb politikai ellenfelüket – minden vádaskodásuk egy-egy kicsúszott vallomás, hiszen épp ők tolják szakmányban az álhírterjesztést és közveszélyokozást –, amire a másik oldal rögtön mondhatná, mi ez, ha nem a legvegytisztább politikai alapú igazságszolgáltatás? De tételezzük fel, hogy valami vádacskát mégiscsak sikerülne találni Magyar Péter ellen. Persze vajmi kevés az esély, hogy felfüggesztik a mentelmi jogát, hiszen Weber szövetségest, Orbán kihívóját látja s hangsúlyozza is benne, lehet Brüsszelpétereznie Menczernek. Ráadásul éppen az a Polt Péter vezette ügyészség vonná eljárás alá, amelyről Magyar első nyilvános (és eddigi egyetlen valamirevaló) hangfelvételén elhangzott, hogy a kancelláriaminiszter munkatársnője könyékig matat az irataikban? Majd egy olyan bíróságnak kellene az ügyében döntést hozni, amely az EU szerint rég elveszítette függetlenségét (ld. jogállamisági eljárás)? S tegyük fel, hogy lezajlik az eljárás, ami ugye nem lenne koncepciós per (ugye nem!?), és jogerősen elítélik Magyart. Vajon hányan fognak ekkor az utcára vonulni? Mennyivel többen csatlakoznak táborához a bizonytalanok, vagy akár még a korábbi Fidesz-szavazók közül is? Hányan indulnak el a börtöne ablaka alá, hogy Táncsicsként próbálják kiszabadítani?

S vajon végül mennyi nettó haszna lenne a Fidesz-KDNP-nek ebből? Merthogy már most látjuk, hogy mennél harciasabban fenyegetik az igazságszolgáltatás pallosával, mennél többet ütnek rajta, mennél őrültebben vicsorognak a képébe, Magyar Péter csak annál keményebb lesz. Nem lekicsinyítik, hanem éppen felnövesztik, körvonalazzák és egyre valósabbnak láttatják (divatos szóval manifesztálják) a vesztükre törő ellenfelet. Azzal fenyítik, amitől valójában maguk félhetnek: hogy egyszer ők kerülnek bíróság elé, esetleg kinéz a közügyektől eltiltás is. Csakhogy Magyar ilyen szempontból hasonló, mint a nemezise, nem fél sem istentől sem embertől, nemhogy az ügyészségtől, ami szerinte eleve csak egy báb. A Tisza is az örvényeiről, a féktelen és nem a fékezett habzásáról lett híres, egyelőre nincs is más teendője, mint mederben maradni.