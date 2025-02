- Szentkirályi Alexandra már „csak” havi 1,7 millióért ad tanácsokat Kocsis Máténak, a Kutyapárt társelnökének 2 köbméterrel nőtt a lakása

Budapest;Karácsony Gergely;vagyonnyilatkozat;Fővárosi Közgyűlés;Szentkirályi Alexandra;

2025-02-03 19:45:00 CET

Tavaly októberben állt fel az új Fővárosi Közgyűlés, akkor rögtön be is adták vagyonnyilatkozataikat az újonnan megválasztott képviselők. Az akkori és január végi nyilatkozatok között nem igen van különbség, legfeljebb a fizetések és néhol a megtakarítások nőttek, van ahol néhány millióval apadtak a tartozások.

Karácsony Gergely főpolgármester például félmillióval kevesebbel tartozik a banknak, de az idén jócskán javulhat a helyzet, hiszen a tavalyi bruttó 1,725 millió helyett az idén már bruttó 4 millió forintos fizetés illeti főpolgármesterként. (Ennek összegét nem maga, sőt nem is az általa vezetett közgyűlés szabja meg, hanem törvény szabályozza.) A 97 négyzetméteres II. kerületi társasházi lakás mellett egy kis siófoki üdülőt mondhat magénak.

„Egy beázás okán 2 köbméterrel nőtt a lakásom felfelé”

– tréfálkozott Döme Zsuzsa, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, fővárosi képviselő. Az ominózus erzsébetvárosi otthon egyébként 47 négyzetméteres. Ezenfelül mást nem is vallott be, csak a ferencvárosi alpolgármesteri fizetését, ami havi bruttó 2,4 millió forintra rúg. A párt másik társelnöke Kovács Gergely XII. kerületi erdődarabokat birtokol, a polgármesteri fizetése viszont fixen bruttó 3 millió havonta.

Tüttő Kata fővárosi képviselőként, volt főpolgármester-helyettesként nem viccel: összesen 15 ingatlan szerepel a vagyonnyilatkozatában az I. kerületi 112 négyzetméteres, illetve egy XII. kerületi társasházi lakás résztulajdonától több hektár termőföldig. Ennél csak a különböző részvények, kötvények és biztosítások felsorolása hosszabb, összesen több mint 160 millió forint értékben. Igaz van mellé egy csaknem 85 milliós tartozása. Fővárosi képviselői tiszteletdíján túl csak a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelő bizottsági tagsága hoz havi 581 ezer forintos bevételt.

Hosszú befektetési lajstroma van Vitézy Dávidnak is. A Podmaniczky Mozgalom vezetőjének ugyan csak hat ingatlana van, de mivel mindben mégsem lakhat egyszerre, néhányat bérbe is ad, amiből bruttó 1,15 milliós havi bevétele származik. Ehhez jön hozzá bruttó 326 ezer saját cégének ügyvezetésért. A jelentős részben anyai ágon örökölt részvények és kötvények száma azonban csaknem öt tucatnyi.

A Fidesz fővárosi képviselőcsoportját irányító Szentkirályi Alexandra mellékállásban továbbra is Kocsis Máténak, a kormánypárt parlamenti frakcióvezetőjének ad tanácsokat havi 1,7 millióért.

Bármilyen nagynak is tűnik ez az összeg, Szentkirályi Alexandra számára ez megszorítás, hiszen az őszi bevallása szerint korábban még havi 2,2 milliót értek tanácsai Kocsis Máténak. Ehhez képest a Budapesti Gazdasági Egyetem 300 ezres felügyelőbizottsági tagsága aprópénz. Négy ingatlan rész vagy egész tulajdonosa, van közte budavári és XII. kerületi lakás, balatoni nyaraló.

A Tisza is kisegíti az embereit. Kollár Kinga a fővárosi posztja mellett EP-képviselő is, ami hoz neki havi cirka 3,4 millió forintos díjazást plusz a költségtérítést. A kétszeres képviselőnek négy hazai ingatlana mellett van egy 104 négyzetméteres üdülője is Madeirán és csaknem 40 ezer eurós megtakarítása, több tízmillió forint értékű részvénye, bár ezek a megjegyzés szerint közös tulajdonúak. A képviselőnő egyébként szálláshely szolgáltatást is nyújt, havi 1,1-3,4 millió forint jön össze ebből havonta. Egy másik tiszásnak, Molnár Dánielnek csak egy öreg kocsija, meg 22 milliós megtakarítása van, de most jön hozzá havi bruttó két millió az EP-parlamenti asszisztenciáért.

Gémes Szilvia fővárosi képviselősége mellett a Tisza párt HR vezetője is, havi egymilliós díjazással. Porcher Áron Somerville a párt szakpolitikai vezetője havi egymillióért, neki bejön még mellé havi 600 ezer forint osztalékból és 182 ezer lakáskiadásból. Ebből már tudható, hogy sokféle részvény birtokosa, van két legelője, egy szántója és két lakása, az egyik felesben. Ordas Eszter frakcióvezető képviselői tiszteletdíja mellett szerény 320 ezer forintos jogtanácsosi fizetéséből húzza ki hónapról hónapra. A frakciótárs Orbán Árpád két cégben is tulajdonos, neki is van több lakása. Barna Juditnak viszont jószerivel csak diákhitele van, meg egy kültagsága egy betéti társaságban.

Böröcz László fideszes budavári polgármesterként bruttó 3 milliót visz haza októbertől, így gyorsan elkophat a 14,3 milliós lakáshitel. A XII. kerületi 104 négyzetméteres lakás fele része mellett egy alsóörsi nyaraló nyolcadának is örülhet, no és a 31 millió forintértékű értékpapírnak.

Nyolcféle részvényeinek tőzsdei műveleteiből bevallottan 950 ezer forintot keres havonta Béres András, a Párbeszéd frakció tagja. Erre jön az óbudai alpolgármesteri poszt illetménye, költségtérítése bruttó 2,5 millióval. Eddig két autó és egy 148 négyzetméteres budai lakás fele jött össze.

Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestereként bruttó 3 milliót kap költségtérítéssel. Van 16,8 millió forintos hitele, egy salgótarjáni lakása és két ingatlanban tulajdonrésze, meg némi részvénye. Újpest volt ura, Déri Tibor, ma DK-s alpolgármesterként söpör be havi bruttó 3 milliót, kell is. Az újpesti 120 négyzetméteres lakásra és garázsra felvett hitelből még hátravan 51 millió. Barabás Richárd (Párbeszéd) festményeket gyűjt, Radics Béla (Fidesz) órákat, Bujdosó Andrea (Tisza) pedig dolgozói részvényeket.