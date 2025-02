- Lázár János földeket szerzett, Szijjártó Péter pedig még mindig tartozik a szüleinek a vagyonnyilatkozata szerint

Orbán-kormány;Lázár János;vagyonnyilatkozat;Semjén Zsolt;Gulyás Gergely;

2025-02-01 07:32:00 CET

Nem lehet oka panaszra Lázár Jánosnak, aki évről évre újabb és újabb pótlapokkal kell megtoldania a vagyonnyilatkozatát, mert mindig újabb földeket szerez - hívta fel rá a figyelmet a Telex. Az építési és közlekedési miniszter most épp két új földterülettel, összesen körülbelül 12 hektárral toldotta meg a portfólióját. Ezen felül pedig egy új lakást is vett: a fővárosi V. kerületben, egy 90 négyzetméterest. Értékpapírban eddig nem volt megtakarítása, most viszont lett 200 milliója. Bankszámlája 60 millióra duzzadt a korábbi 12 millió helyett, és készpénzből is jóval több lett neki: eddig csak 8 milliója volt, most már 30 milliója van. Emellett 30 millió forintja van „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésként”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter életében nagy változások nem történtek - legalábbis a vagyonnyilatkozata szerint. Tavaly sem lett új ingatlana a két újbudai lakásán kívül, ahogy még mindig nem vett magának autót sem, és továbbra is körülbelül 20 millió forint értékben van állampapírja. Annyi változás azonban mégiscsak van, hogy sikerült egy "kis" megtakarításra szert tennie, egy év alatt mintegy 9 millió forintot tett félre, a miniszternek így most 20 millió forintja van bankszámlán. Ezen kívül feltüntette még friss házastársát is a vagyonnyilatkozatában.

Szijjártó Péter, ahogyan korábban, úgy még most tartozik szüleinek 30 millió forinttal, Semjén Zsoltnak pedig továbbra is megvan a két II. kerületi lakása és a balatonfenyvesi nyaralója. A miniszterelnök-helyettes az elmúlt egy évben 7,5 millió forintot tudott félrerakni. Vadásztrófeáiról nem tett említést.

Orbán Viktor és Rogán Antal vagyonnyilatkozatáról itt írtunk.