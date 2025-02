- Szilágyi L. József: Becsületsértés

tüntetés;hírek;humor;becsületsértés;abszurd;

2025-02-08 08:50:00 CET

– …és most híreink részletesen. Múlt héten – mint ahogyan az esti híradóban mi is beszámoltunk róla – becsülettel való sértés gyanújával tartóztattak le egy negyven év körüli férfit Pusztafalván. A férfi nem tagadta a vádakat, sőt szokatlanul nyíltan vállalta tetteit. K. István vádlott saját elmondása szerint a társadalomtól elzárva, egy tanyán éli életét, ahol mindennap becsületesen elvégzi a dolgát. Állítása szerint azonban ezzel semmi baj sincs, a becsületességével nem árt senkinek, nem is érti, miért foglalkozik vele a hatóság. A férfi a letartóztatás során nem tanúsított ellenállást, jelenleg előzetesben várja a bírósági ítéletet.

Az ügy azonban nem állt itt meg. Miután a férfi becsületsértési ügye kiszivárgott, azóta több civil és társadalmi szervezet jelezte felháborodását, mi több, az összes kormányzati hivatal, valamint minden parlamenti párt is nyilatkozatban határolódott el a férfi becsületességétől. Az elmúlt napokban pedig emberek százai országos tüntetéseken fejezték ki nemtetszésüket a jelenséggel kapcsolatban. A legnagyobb demonstráció jelenleg is zajlik a Hősök terén, ahol több ezren gyűltek össze. A helyszínen van tudósítónk, élőben kapcsoljuk őt a térről. Hallasz, Imre?

– Igen, hallak, Anikó, tisztán és érthetően. Köszöntöm a nézőket.

– Mondd, Imre, mi történik most a tiltakozáson, egyáltalán mennyien jöttek el demonstrálni?

– A tömeg hatalmas, nem is tudom, mikor láttam ennyi embert egyszerre, talán a legutóbbi ünnepi megemlékezésen. De akkor emelkedett hangulatban lévő emberekkel találkoztam, most pedig leginkább dühös tömeget látok csak magam körül.

– Mit tapasztalsz az embereken?

– Leginkább a csalódottságot. Sokakkal beszéltem, akik elmondták, hogy nem gondolták volna, hogy van még becsületes ember Magyarországon. Hogy számukra ez mélységesen kiábrándító, hiszen nem ezért dolgoznak keményen és fizetik az adót.

– Követelnek is valamit a tüntetők?

– Többször elhangzott a felszólalók beszédeiben, hogy szigorú fellépést szeretnének az ügyben, hiszen szerintük ez az a vörös vonal, amit nem lenne szabad átlépni. Félő, hogy ha egy becsületes embert találni az eldugott településeken, akkor lesz ott még több is.

– Megoldást is javasolnak a résztvevők?

– Igen, egészen radikális megnyilvánulásokat is lehet hallani, vannak, akik visszaállítanák a száműzetést Rodostóba vagy Korzikára, mások tényleges életfogytiglani börtönbüntetést szorgalmaznak. Egyes hangok pedig inkvizíciós módszerekkel, tűzzel-vassal irtanák a becsületet. De sokan csak a „Becsület, takarodj!” rigmust skandálják.

– Imre, esetleg meg tudnád kérdezni az utca emberét a kialakult helyzetről?

– Hogyne, máris ide fordulok ehhez az úriemberhez. Látom, transzparenssel érkezett, mi áll rajta?

– Becsület egyenlő tisztességtelenség! Magam készítettem a táblát, azt hiszem, mindent elmond.

– Valóban, egyértelmű az üzenet. Ön miért érezte úgy, hogy itt kell legyen a tüntetésen?

– Azt hiszem, muszájból. Ez idáig magam sem hittem, hogy egy ilyen dolog előfordulhat hazánkban. Hallottam persze pletykákat, de sosem gondoltam, hogy igazak. Erre tessék.

– És miért tartja problémának, hogy a letartóztatott férfi becsületes?

– Mert teljesen aláássa az egész társadalmunkat. Még véletlenül elhiszik a gyerekeink, hogy „úgy” is lehet boldogulni. Hogy el lehet érni bármit az életben becsületes úton. Pedig régóta nem így működnek a dolgok. Azt a rendszert már eltöröltük. De látja, hiába rúgjuk ki a nyavalyásokat az ajtón, visszamásznak az ablakon. Ezt pedig nem engedhetjük.

– Mint hallható volt, a hétköznapok emberét megdöbbentette az ügy. Már csak abban bízhatunk, hogy az igazságszolgáltatás teszi a dolgát, és helyreáll a rend. Hiszen mégiscsak becsületbeli ügyről van szó. Amit most át is adok a stúdiónak!

– Köszönjük, Imre. És most egy könnyedebb hír: óriáscsótányok érkeztek egyenesen Dél-Amerikából a nyíregyházi állatkertbe…