- Lázár Bence András versei

A hegyektől nem látszik

Az öreg szőlész, azt mondják,

Aragóniából jött idáig.

Hogy elhitesse a halászokkal:

nála lesznek a legboldogabbak.



Egy halott fiút cipelt, lóháton,

Santiagóig. De ez nem az az

út volt.



Egy halott fiúval és a recepttel

a zsebében érkezett meg Santiagóba.

Azt mondják, Borau-ból, a Pireneusok tövéből.



A helyiek látták a város határán.

Megállt és zokogni kezdett.



Az öreg szőlész, azt mondják,

Aragóniából jött idáig, hogy megnézze,

hol van a világnak a vége,

hol van a világnak az igazi vége,

hol van A Coruña vége, hol nincs,

hol nem számít már a halál.



És a halászok összegyűltek

az A Coruña-i éjszakában.

De ma csak a hegyek miatt nem látszik,

ahogy az út végén túl a halott

fiú vére hullámzik.

Calle de Serrano

Tudom jól: a léleknek súlya

nincs, meg egyáltalán:

fogalma sincs.



Tudom jól: hogy ez most

nem a lélek, ez a vágy,

ez a tényleg kéred.



Mert kéred el, mert kapni jó,

de veled el, most elmenni,

menni el lenne jó.



Messze el, de nem elhagyni,

nem, az országot, egy valósnak

vélt házat, a hazát,



de mégis, messze el, és elhagyni hát

egészben ezt a rohadt Európát,

mindent, mind a Montmartre-ot,

Rómából a nagy bazilikát,

a rövid utcákat, a palotát,

Barcelonából az összes kurvát.



De tudom jól: a léleknek súlya

sincs, meg egyáltalán,

kéred, mert kapni jó,

olyan lesz ez, mint

Budapesten majd az első hó.



De el veled most az lenne jó,

és ott lenni túl az országon,

túl az Európán.



Ott lenni már a Júliuson,

egészben, meg jóval

egyszerűbben: Borges-ben,

a calle de Serranón.

A ködre

gondolok, mi másra.

Ahogy ereszkedik le most lassan

egész Magyarországra.



És nem úgy, mint a pára, nem

úgy, ahogy a tengerek, az óceánok

felett délelőttre kifárad.



Gondolok még egészen másra:

üres kezeimre, Európára.

A spanyolokra, a franciákra.



Gondolok azután arra, hogy ez

nem a bánat, hogy még ha várat,

hát várhat.



Az üres kezeimre gondolok,

utána rád, hogy érted még

magam mögött hagynám

akár egész Európát.



A ködre gondoltam, mi másra.

Ahogy ereszkedett le lassan,

egész Magyarországra.



Azután arra, hogy ez nem a bánat.

Hogy ez csak a vágy, ami várat.