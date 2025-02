- Nyilas Atilla versei

lemondás;garancia;versek;

2025-02-15 11:09:00 CET

Hídvám

Annyit hallottam innen-onnan,

mi mindenről mondtak le a gyerekük miatt

– anya a gimnáziumot hagyta ott,

apa a műszaki egyetemet

(néhány oldalt áthúztak az indexében,

ezenfelül odaírták, hogy érvénytelen),

és de sokszor ettek zsíros kenyeret –,

hogy elhatároztam:

a magam részéről az enyéimért

semmiről se fogok lemondani,

ezt ne vethessem később a szemükre,

sem senki más.

Így is tettem,

szabadon lélegeztem

– emlékezetes, hogy egy ízben, mikor

egész éjszakai kocsmázásból érkeztem,

már ébren lévő hitvesem azzal fogadott:

„Te szegény, milyen fáradt lehetsz!” –,

sok mindenről lemondtam,

de nem a gyerekeim,

hanem költői pályám érdekében,

próbáltam komoly eredményt elérni,

nem rajtuk múlott, ha nem sikerült.

Más kérdés, hogy nem sajnáltam tőlük,

adtam nekik az ételemből,

a pénzemből, az időmből,

a figyelmemből, az energiámból,

de ez nem jelentett számomra lemondást,

inkább ugyancsak kiteljesedést.

Örök garancia

Elromlott a kávéautomata

belvárosi munkahelyemen,

neszkávéhoz nem volt kedvem,

átmentem hát a legközelebbi trafikba,

egyszer különösen ízlett az ott kapható,

érettségin felügyeltem,

mikor egy munkatársam meglepett vele,

most is jólesett,

s miközben kortyolgattam,

megtetszett egy benzines öngyújtó,

hirtelen döntéssel azt is kifizettem.

Nekem megjött a Jézuska,

újságoltam visszafelé a portásnak,

és mutattam szerzeményemet,

elismerő arckifejezéssel mustrálta,

aztán kérdezte, tudom-e,

hogy korlátlan idejű jótállás van rá?

Ez megvesztegette képzeletemet,

hiszen éppen ez az,

amire írásaimat illetően vágyom:

mint elsüllyedt hajón a rum,

minőségüket bármeddig őrizzék meg,

és felötlött bennem

úgy hirdetni a következő kötetem,

hogy ha valaki elégedetlen vele,

vagy később elavultnak érzi,

visszatérítem az árát,

másnap reggel pedig ennek kapcsán

beugrott egy régi-régi töredékem,

mely képet ad, hogyan gondolkodtam

hajdanában a költészetről:

mert az univerzum, úgy fest, szétszalad,

de a vers koherens marad.